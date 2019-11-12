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"المجتمعات العمرانية" تؤكد انتهاء مشروعات "٦ أكتوبر" في موعدها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
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مشروعات 6 اكتوبر
مشروعات 6 اكتوبر
أحمد الشيخ
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية  وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، ورافقه خلال جولته، المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو الجهاز.


وتفقد المهندس كمال بهجات،  مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة،  ومنها أعمال تطوير الطريق الدائري الأوسطي وكوبري رقم ٢ ، والذي تنفذه شركة "بتروجيت"، وعدداً من المشروعات الأخرى، مؤكداً خلال لقائه بمسئولي الشركات المنفذة على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المواقيت المحددة وبكفاءة وجودة عالية.


كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروع "شارع مصر - شباب أكتوبر" واستمع إلى شرحٍ وافٍ من المهندس شريف الشربينى، حول أعمال تجهيز الموقع الأول  للمشروع بجوار معهد الثقافة والعلوم، بعدد ٥٠ عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة(أطعمة - إكسسوارات - مشغولات يدوية - مشروبات)، ومتاح أيضا ألعاب أطفال.


وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تجهيز أماكن العربات  بالمشروع بشكل لائق، ذات شكل ديكوري جمالي، مشيراً إلى أن هناك زيا موحدا للعاملين خاصا بكل عربة، وكذا تجهيز وصلات مياه الشرب، ومصادر التغذية بالكهرباء، وبالوعات الصرف لكل عربة منفصلة، وتزويدها بحنفيات حريق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي للمشروع، خلال الشهر الجاري، مضيفاً أنه تم  الانتهاء من أعمال الأرضيات بالموقع، وتشمل أعمال الأسفلت والبلاط وأعمال الخرسانة، وتجهيز دورات المياه العمومية الخاصة بالمكان، وكذا تركيب السور الخارجي والبوابات لحماية الموقع، وسلات للمهملات، وتصنيع المقاعد، وتركيب لوحات إرشادية داخل وخارج موقع المشروع.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص جميع العاملين بالجهاز على إنجاز أعمال تطوير وتنمية المدينة لخدمة السكان، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بها، لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

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