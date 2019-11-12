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امسك حرامي.. لجنة لضبط مخالفات وصلات مياه الشرب بمدينة النوبارية الجديدة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم مرور لجنة متخصصة لمراجعة وصلات مياه الشرب، وضبط الوصلات غير القانونية والمخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن ارتكاب مخالفات مياه الشرب،  يعد بمثابة الاستيلاء على المال العام، ومقدرات الدولة.

وأضاف المهندس محمد القصري: استهدفت الحملة  المنطقة الصناعية الأولى، ومنطقة أرض المخازن، حيث تم رفع العدادات المعطلة، والوصلات الخلسة التي تم ضبطها، والتي يتم عن طريقها سرقة مياه الشرب، تمهيداً لعرض تلك المخالفات على السلطات المختصة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات والوصلات الخلسة بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي  في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.

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