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الكشف عن حكام مباراتي اليوم في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
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أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
علي نبوي
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كشفت لجنة الحكام لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة في مصر عن أسماء الحكام الذين تم تعيينهم لمواجهتي اليوم.

وأعلنت اللجنة حكام مباراتي اليوم بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا بجانب نيجيريا مع زامبيا بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة على ستاد السلام.

وتنطلق المباراة الأولى بين فى الخامسة عصرا بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا ويديرها طاقم تحكيم بقيادة الجيبوتي سليمان دجاما ويعاونه حبيب سانو من بوركينا فاسو ووصامويل بوادوتاكام من نيجيريا وبوبو تراوري من مالي حكما رابعا.
ويدير المباراة الثانية بين زامبيا ونيجيريا، الجابونى بيير اتشو ويعاونه كل من جيمس فيدريك ايملى من سيشيل وعبدالعزيز سالي من النيجر ولحلو بن براهم الجزائري كحكم رابع.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد ٣ نقاط ويليه كل من زامبيا وجنوب افريقيا بنقطة واخيرا نيجيريا بدون رصيد.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي حجز أول بطاقات العبور للدور نصف النهائي من البطولة بعدما فاز أمس على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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الكلمات المفتاحية

نيجيريا كوت ديفوار زامبيا جنوب افريقيا امم افريقيا تحت 23 عام أمم إفريقيا

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