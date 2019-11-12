بعد انتقاده للناتو.. ماكرون يستعد للقاء ترامب في ديسمبر



وفي وقت سابق، اوضح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي في مقابلة نشرت بصحيفة فاينانشال تايمز إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الناتو "خطيرة".



أخبر ماكرون الإيكونومست الأسبوع الماضي أن الناتو يعاني من "موت دماغي"، مشيرًا إلى قلة التنسيق وعدم القدرة على التنبؤ في عهد الرئيس دونالد ترامب. كما اعرب الزعيم الفرنسى عن شكوكه حول المبدأ الامنى للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بان الهجوم على حليف واحد سيعامل على انه هجوم على الجميع.



وكان الناتو "أهم تحالف في العالم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحرية والسلام"، وقال موراويكي، إن سؤال ماكرون حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على أعضائه للدفاع عن بعضهم البعض كان "خطيرًا"، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.



ونقلت عن موراويكي قوله "أعتقد أن شكوك الرئيس ماكرون حول (التزام الناتو بالدفاع المتبادل) يمكن أن تجعل الحلفاء الآخرين يتساءلون عما إذا كانت فرنسا هي التي لديها مخاوف بشأن التمسك بها. آمل ان نستمر في الاعتماد على وفاء فرنسا بالتزاماتها".



وقال "تنفق فرنسا أقل من 2 % (على الدفاع)... أعتقد أن الأمر يستحق السؤال لماذا لا تبدو بعض جوانب الناتو كما نتمنى. إن الأمر لا يتعلق بعدم التزام الولايات المتحدة بالتحالف، بل بسبب عدم وجود تبادلية من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.



كان لفرنسا دور تقليدي في حلف الناتو، حيث لم تشارك في تخطيطها العسكري الاستراتيجي من 1966 إلى 2009 على الرغم من كونها عضوًا مؤسسًا. لا تزال تصريحات ماكرون - قبل شهر من قمة الناتو في الرابع من ديسمبر في لندن - غير متوقعة.



وقد علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على ادعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حلف الناتو يعاني من "موت دماغي"، رافضًا تقديم أي تقدير لحالة الحلف.



وقال "بيسكوف" للصحفيين الجمعة، عندما طُلب منه التعليق على تقييم "ماكرون": "ليس من واجبنا أن نقرر ما إذا كان الناتو قد مات أم لا، وما هي أجزاء هيكله التي سقطت في غيبوبة. نحن لسنا أخصائيين في علم الأمراض الجنائية".



ووفقًا لـ"بيسكوف"، تطبق موسكو بالفعل جميع العناصر المدرجة في سيناريوهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطور روسيا في تعاونها متبادل المنفعة مع الدول الأخرى.



وأضاف "بيسكوف"، أن السيناريوهات الخاصة بروسيا التي عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبرز بين وجهات النظر السطحية والروسية التي قدمها عدد من دوائر الخبراء.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "هذا هو نهج أكثر عمقًا يناشد الجانب الروسي، بما في ذلك الرئيس الروسي، الذي يقدر اتصاله بالرئيس الفرنسي، ويقدر تلك المناقشات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية التي تجري بانتظام بين رئيسي الدولتين".



نقلت وكالة "ايه بي سي نيوز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة الناتو في لندن يومي 3 و4 ديسمبر.غرد ماكرون عبر حسابه علي تويتر أنه أجرى "مناقشة ممتازة" مع ترامب مساء الاثنين حول سوريا وإيران والتحالف العسكري للناتو. وقال إنه كان هناك العديد من اوجه "التقارب"، دون الخوض في تفاصيل.تأتي هذه المكالمة الهاتفية بعد أن زعم ماكرون الأسبوع الماضي أن قلة القيادة الأمريكية تتسبب في "موت دماغي" لحلف شمال الأطلسي، وحث الاتحاد الأوروبي للبدء في التصرف كقوة عالمية استراتيجية.كان انشغال ترامب بالإنفاق الدفاعي موضوعًا ثابتًا منذ توليه منصبه في عام 2016، ومن المتوقع أن يظهر في قمة 3-4 ديسمبر في لندن.