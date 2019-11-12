سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-11-2019.. المعدن الأصفر يواصل تراجعه محليًا

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وذلك بعد تراجعها في التعاملات المبكرة من اليوم ذاته، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع منذ تعاملات أول أمس على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الذهب العالمية بعد الابتعاد منه كملاذ امن للاستثمار بعد نجاح مبدئي في المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتتشر سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة الثلاثاء 12 نوفمبر





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.84 جنيها .





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.32 جنيها .

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 755.77 جنيها .

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.





تراجعات اسعار الذهب اليوم في مصر





شهد سعر الذهب تراجعات حادة في سوق الصاغة ابتداء من تعاملات اول أمس بقيمة بدأت من جنيها واحدا ليواصل سعر الذهب تراجعه في الاسواق المحلية حتى اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب على المستوى العالمى ووصول الأوقية العالمية الى اسعار متدنبية.





اسعار الذهب اليوم في مصر بالجدول الموضح ادناه





العيار السعر عيار 24 747 إلى 755 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 661 عيار 18 551 إلى 556 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,245 إلى 23,316 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الكيلو 747,429 إلى 749,714









