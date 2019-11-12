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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-11-2019.. المعدن الأصفر يواصل تراجعه محليًا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 
 استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وذلك بعد تراجعها في التعاملات المبكرة من اليوم ذاته، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع منذ تعاملات أول أمس على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الذهب العالمية بعد الابتعاد منه كملاذ امن للاستثمار بعد نجاح مبدئي في المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتتشر سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة الثلاثاء 12 نوفمبر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  566.84 جنيها .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.32 جنيها .
 
سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 755.77 جنيها .
 
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307  جنيها.

 تراجعات اسعار الذهب اليوم في مصر 

شهد سعر الذهب تراجعات حادة في سوق الصاغة ابتداء من تعاملات اول أمس بقيمة بدأت من جنيها واحدا ليواصل سعر الذهب تراجعه في الاسواق المحلية حتى اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب على المستوى العالمى ووصول الأوقية العالمية الى اسعار متدنبية.

 اسعار الذهب اليوم في مصر بالجدول الموضح ادناه

العيار السعر
عيار 24747 إلى 755
عيار 22685 إلى 687
عيار 21654 إلى 661
عيار 18551 إلى 556
عيار 14436 إلى 437
عيار 12374 إلى 375
الاونصة23,245 إلى 23,316
الجنيه الذهب5,232 إلى 5,248
الكيلو747,429 إلى 749,714



سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
انخفاض الذهب خلال التعاملات المبكرة اليوم 
وكان سعر الذهب قد تراجع بنحو 3 جنيهات خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   566.84 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر661.32 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 755.77  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.

 سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء بعد المباحثات التجارية

ارتفع السعر الفوري للذهب  بنحو 0.3% عند 1462.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كانت عقود الذهب الأمريكية الآجلية مستقرة عند 1462.90 دولار للأوقية، فيما صعدت الفضة 0.4% إلى 16.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 886.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1754 دولارا للأوقية.
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