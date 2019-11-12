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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-11-2019.. المعدن الأصفر يواصل تراجعه محليًا
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، وذلك بعد تراجعها في التعاملات المبكرة من اليوم ذاته، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع منذ تعاملات أول أمس على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الذهب العالمية بعد الابتعاد منه كملاذ امن للاستثمار بعد نجاح مبدئي في المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتتشر سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة الثلاثاء 12 نوفمبر
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.84 جنيها .
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.32 جنيها .
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 755.77 جنيها .
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.
تراجعات اسعار الذهب اليوم في مصر
شهد سعر الذهب تراجعات حادة في سوق الصاغة ابتداء من تعاملات اول أمس بقيمة بدأت من جنيها واحدا ليواصل سعر الذهب تراجعه في الاسواق المحلية حتى اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب على المستوى العالمى ووصول الأوقية العالمية الى اسعار متدنبية.
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجدول الموضح ادناه
|العيار
|السعر
|عيار 24
|747 إلى 755
|عيار 22
|685 إلى 687
|عيار 21
|654 إلى 661
|عيار 18
|551 إلى 556
|عيار 14
|436 إلى 437
|عيار 12
|374 إلى 375
|الاونصة
|23,245 إلى 23,316
|الجنيه الذهب
|5,232 إلى 5,248
|الكيلو
|747,429 إلى 749,714
سعر الذهب اليوم في مصر
انخفاض الذهب خلال التعاملات المبكرة اليوم
وكان سعر الذهب قد تراجع بنحو 3 جنيهات خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.84 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر661.32 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 755.77 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.
سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء بعد المباحثات التجارية
ارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.3% عند 1462.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كانت عقود الذهب الأمريكية الآجلية مستقرة عند 1462.90 دولار للأوقية، فيما صعدت الفضة 0.4% إلى 16.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 886.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1754 دولارا للأوقية.
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