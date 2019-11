كيم كارداشيان تعرض شقيقتها لموقف محرج

نشرت صحيفة ديلي ميل فيديو من الحفل ظهرت به كريس جينير وكورتني وكيم وكلوي كاردشيان أثناء مقابله مع جوليانا رانكيتش من شبكة تليفزيون "E"، والتي سألتهن عن ازيائهن في الحفل، وبدأت كورتني في الكلام قبل ان تميل كيم أمام المايكروفون وتقاطعها بشكل مفاجئ، وتسبب ذلك أثناء استمرار المقابلة لانسحاب كورتني من المقابلة بعد استشعارها الحرج من موقف شقيقتها.







يذكر أن الشقيقتان كورتني وكيم، دائما ما كانت علاقتهن متوترة، وفقا لما جاء في ’خر حلقه من برنامجهن الواقعي "keeping up with the kardshians".







وبق أن قامت كيم باتهام كورتني بإنها تصنع لنفسها سمعه سيئة، وفي الموسم الحالي من البرنامج قامت كيم باتهامها انها تسرق ملابسها ووصفتها بإنها مزيفه.



ويعود هذا التوتر بين الشقيقتان، لما شهدته الحلقه الشهيره من البرنامج في ٢٠١١ عندما فقدت كيم اقراط ماسيه في البحر وكانت تبكي عليها وقالت لها كورتني:"هناك اشخاص يموتون وانتي تبكين علي اقراط".



جدير بالذكر أن البرنامج الواقعي لأسرة كارداشيان Keeping Up with The Kardashians حصد جائزة أفضل عرض واقعي ليلة الأحد الماضي في حفل جوائز Choice People's الذي أقيم في Barker Hangar في سانتا مونيكا.



وضعت كيم كارداشيان شقيقتها الكبرى كورتني في وموقفت محرج حين قاطعتها على السجادة الحمراء بحفل جوائز "بيبول تشويس" في لوس أنجلوس.