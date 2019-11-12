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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-1-2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-1-2019 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأعلنت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

الأرصاد تعلن سقوط أمطار على جنوب البلاد

وتابع خبراء الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

البحر المتوسط حالته معتدلة، وارتفاع المواج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر معتل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في مدن ومحافظات مصر

وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية.

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2032
شبين الكوم1932
طنطا1931
دمنهور1931
الإسكندرية2131
بلطيم2027
مطروح1531
السلوم1631
سيوة1432
بورسعيد2227
دمياط2127
الزقازيق2032
الإسماعيلية1732
السويس1832
العريش1627
رفح1527
رأس سدر2030
نخل1729
نويبع2329
طابا1929
كاترين1424
الطور2230
شرم الشيخ2431
الغردقة2231
مرسى علم2230
الفيوم1932
بني سويف1932
المنيا1632
أسيوط1532
سوهاج1632
قنا1733
الأقصر1934
أسوان2034
أبو سمبل1633
الوادي الجديد2133
شلاتين2029
أبو رماد2128
حلايب2227
رأس حدربة2227

بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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