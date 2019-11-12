حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-1-2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-1-2019 في مصر





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأعلنت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.





الأرصاد تعلن سقوط أمطار على جنوب البلاد





وتابع خبراء الأرصاد ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط.





حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم





البحر المتوسط حالته معتدلة، وارتفاع المواج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر معتل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في مدن ومحافظات مصر





وشمل بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية.





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 32 شبين الكوم 19 32 طنطا 19 31 دمنهور 19 31 الإسكندرية 21 31 بلطيم 20 27 مطروح 15 31 السلوم 16 31 سيوة 14 32 بورسعيد 22 27 دمياط 21 27 الزقازيق 20 32 الإسماعيلية 17 32 السويس 18 32 العريش 16 27 رفح 15 27 رأس سدر 20 30 نخل 17 29 نويبع 23 29 طابا 19 29 كاترين 14 24 الطور 22 30 شرم الشيخ 24 31 الغردقة 22 31 مرسى علم 22 30 الفيوم 19 32 بني سويف 19 32 المنيا 16 32 أسيوط 15 32 سوهاج 16 32 قنا 17 33 الأقصر 19 34 أسوان 20 34 أبو سمبل 16 33 الوادي الجديد 21 33 شلاتين 20 29 أبو رماد 21 28 حلايب 22 27 رأس حدربة 22 27