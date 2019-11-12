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القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض 20 صاروخا أطلق من قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
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القبة الحديدية الإسرائيلية
القبة الحديدية الإسرائيلية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق نحو ٥٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض نحو ٢٠ منها، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقالت إسرائيل، إن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعيد اغتيال تل أبيب لقيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

 

وأوضح الجيش أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أطلقت نحو 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها.

 

وسقطت صواريخ في جنوب إسرائيل ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في المدينة الساحلية، وفق "فرانس برس".

 

وطلب الجيش من الموظفين "غير الأساسيين" في تل أبيب ووسط إسرائيل البقاء في منازلهم وكذلك المقيمين في المنطقة الحدودية مع غزة، كما أمر المدارس والجامعات بأن تبقى مغلقة وحظر التجمعات العامة.

 

وأعلنت الإذاعة الاسرائيلية العامة إن أكثر من مليون تلميذ وطالب تغيبوا عن الدراسة، الثلاثاء.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مقر الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما قصف شقة في بناية سكنية غربي مدينة غزة.

 

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة القبة الحديدية الإسرائيلية اعتراض صواريخ اسرائيل

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