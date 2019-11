لهذا السبب.. كلوي كارداشيان تعتذر للجمهور

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن اعتذار كلوي جاء لكونها غادرت المسرح دون تسلم الجائزة وتوجيه الشكر للجمهور، حيث لم يكن للنجمة التي تبلغ من العمر ٣٥ عامًا ادني فكره عن انها قد تم تكريمها، بعد أن هزمت أختها الغير شقيقة كيلي جينير وكذلك كاندي بوروس وني ني ليكس وأنتوني بوروفسكي وكايل ريتشاردز وجوناثان فان نيس وليزا فاندر لتفوز بجائزة نجمة برامج الواقع في حفل توزيع جوائز "بيبول تشويس" هذا العام.







و صرحت النجمة عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انها "لم يكن لديها أي فكرة عن أنها فزت بجائزة فردية حتى غادرت المسرح".







يذكر أنها المرة الثانية علي التوالي التي تحصل فيها كلوي علي جائزه نجمة برامج الواقع من حفل جوائز "بيبول تشويس".







و حصل برنامج "keeping up with the Kardashian" علي جائزة أفضل برنامج واقعي في حفل "بيبول تشويس " ٢٠١٩.







اعتذرت نجمة البرنامج الواقعي "keeping up with the Kardashian" كلوي كارداشيان، للجمهور الذين صوتوا لها للفوز بجائزة نجمة تليفزيون الواقع لعام 2019 في حفل جوائز "بيبول تشويس".