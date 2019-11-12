زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"





واختتمت رسالتها قائلة: "ربنا يخليك ليا يا أحلي حاجة في الدنيا"، ونفضل سند وضهر لبعض طول العمر".





وكشف الفنان رامي جمال، أول أمس، إصابته بمرض البهاق عبر حسابته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يفكر في الاعتزال، خاصة وأنه ذهب للعديد من الأطباء داخل مصر وخارجها، ولكن لم يتم علاجه وكتب نصا قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني، وقدرني علي الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده، وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".





وأضاف قائلًا: "فعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقي يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان، واللي يخاف يسلم، واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنه فعلًا لو عندي حفلة أو تصویر بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".





وتابع: "فكرت في كلامهم بصراحة، ولقيت إن عندي حلين، یا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، یا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إنه شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".





في مفاجأة من العيار الثقيل بعوده ناريمان، زوجه الفنان رامي جمال، إلي الغناء بعد غياب حوالي أربع سنوات عن الفن، وذلك عن طريق ديو غنائي بينهما سيتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.





الأغنية تحمل عنوان "مش ملاحظ حاجة" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان رامي جمال.





وبدأت ناريمان، حياة عملية جديدة كخبيرة تجميل عقب اعتزالها الفن، بافتتاحها مركز للتجميل، وذلك بدعم من زوجها، ويشرف على المركز نخبة من صناع وخبراء التجميل.





ويشهد جميع المحيطين والمقربين لناريمان، بمهارتها الفائقة كخبيرة تجميل تنافس كبرى مراكز وخبراء التجميل.





يُذكر أن الجمهور عرف ناريمان، من خلال ألبوم "شخبطة علي الحيط" والذي طرح عام 2011، وضم الألبوم عدد كبير من النجوم منهم محمد حماقي، ورامي جمال، وتامر علي، حيث قدمت ناريمان، أغنية "مبقاش في حاجة" وهي من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.







حرصت خبيره التجميل ناريمان، علي توجيه رساله خاصة إلي زوجها الفنان رامي جمال، دعما له عقب إعلانه مؤخرا عبر السوشيال ميديا بإصابته بمرض البهاق.وقالت ناريمان، في تصريح لـ"الفجر الفني": "عمري في حياتي ماكنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج مثله".وإستكملت قائلة:" لو إتكلمت عن رامي كلام الدنيا كله مش هيكفي، هو كل حاجة بالنسبالي، بحبه جدا وبعشق قلبه اللي مفيش أحلي منه في الدنيا".