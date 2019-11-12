Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته
نور طلعت
Advertisements

حرصت خبيره التجميل ناريمان، علي توجيه رساله خاصة إلي زوجها الفنان رامي جمال، دعما له عقب إعلانه مؤخرا عبر السوشيال ميديا بإصابته بمرض البهاق.


وقالت ناريمان، في تصريح لـ"الفجر الفني": "عمري في حياتي ماكنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج مثله".
وإستكملت قائلة:" لو إتكلمت عن رامي كلام الدنيا كله مش هيكفي، هو كل حاجة بالنسبالي، بحبه جدا وبعشق قلبه اللي مفيش أحلي منه في الدنيا".


واختتمت رسالتها قائلة: "ربنا يخليك ليا يا أحلي حاجة في الدنيا"، ونفضل سند وضهر لبعض طول العمر".


وكشف الفنان رامي جمال، أول أمس، إصابته بمرض البهاق عبر حسابته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يفكر في الاعتزال، خاصة وأنه ذهب للعديد من الأطباء داخل مصر وخارجها، ولكن لم يتم علاجه وكتب نصا قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني، وقدرني علي الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده، وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".


وأضاف قائلًا: "فعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقي يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان، واللي يخاف يسلم، واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنه فعلًا لو عندي حفلة أو تصویر بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".


وتابع: "فكرت في كلامهم بصراحة، ولقيت إن عندي حلين، یا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، یا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إنه شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".


في مفاجأة من العيار الثقيل بعوده ناريمان، زوجه الفنان رامي جمال، إلي الغناء بعد غياب حوالي أربع سنوات عن الفن، وذلك عن طريق ديو غنائي بينهما سيتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.


الأغنية تحمل عنوان "مش ملاحظ حاجة" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان رامي جمال.


وبدأت ناريمان، حياة عملية جديدة كخبيرة تجميل عقب اعتزالها الفن، بافتتاحها مركز للتجميل، وذلك بدعم من زوجها، ويشرف على المركز نخبة من صناع وخبراء التجميل.


ويشهد جميع المحيطين والمقربين لناريمان، بمهارتها الفائقة كخبيرة تجميل تنافس كبرى مراكز وخبراء التجميل.


يُذكر أن الجمهور عرف ناريمان، من خلال ألبوم "شخبطة علي الحيط" والذي طرح عام 2011، وضم الألبوم عدد كبير من النجوم منهم محمد حماقي، ورامي جمال، وتامر علي، حيث قدمت ناريمان، أغنية "مبقاش في حاجة" وهي من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

رامي الجمال بهاق الفنان رامي جمال الفجر الفني

أخبار تهمك

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

أحمد جمال يدعم رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق

ياسمين الخطيب لـ"رامي جمال": "بضعة بقع بيضاء لن تنال من محبتك في القلوب"

بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. رامي جمال الأكثر بحثًا على جوجل

جمهور رامي جمال بعد قرار إعتزاله بسبب "البهاق": اوعى تبطل غنى

بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. أسرة رامي جمال تدعمه والأخير: الحمد لله علي نعمة الأهل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

09:58 ص

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status