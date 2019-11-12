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"سيول جنونية".. الأرصاد الجوية تكشف حقيقتها وتوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:05 ص
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سيول شديدة - ارشيفية
سيول شديدة - ارشيفية
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حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على تقديم لمتابعيها خدمة لمعرفة الطقس وبيان الأرصاد الجوية وتفاصيل درجات الحرارة، تقدم للمواطنين المهتمين بتفاصيل الطقس ما كشفته الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحقيقة السيول الجنونية والأمطار الغزيرة التي تضرب مصر، مع بيان بدرجات الحرارة.

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"سيول جنونية"

أكد أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لمنخفضين جويين في وقت واحد، حيث أن جنوب البلاد يتعرض لمنخفض قادم من السودان، وتتعرض معظم المنطقة لمنخفض قادم من البحر المتوسط.

وعن حقيقة تعرض البلاد للسيول الجنونية، نفى القائم بأعمال رئيس الأرصاد الجوية تعرض البلاد للسيول الشديدة كما حدث في عام 1994، لأن المنخفض القادم من البحر المتوسط سيتجه لجنوب أوروبا، ولكن البلاد ستشهد أمطارا غزيرة على معظم المناطق خلل الفترة المقبلة، وجاء هذا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح صابر أن المنخفض القادم من البحر المتوسط كاد أن يقابل منخفض السودان، وكان سيتسبب في سيول كبيرة ولكن هذا لم يحدث.

تحذيرا عاجلا من الأرصاد الجوية للمواطنين

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا عاجلا للمواطنين تحذرهم من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تتعرض السواحل الشمالية، للأمطار وتستمر من الأربعاء للجمعة.

وقالت الأرصاد الجوية إن سلاسل جبال البحر الأحمر ستتعرض لموجة أمطار شديدة تصل لحد السيول، ويشهد الطقس تقلبات وحالة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

ونصحت الأرصاد السائقين بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، لضعف الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة صباحا، وناشدت مسؤولي المحافظات التي تشهد مطار وسيول من اتخاذ التدابير اللازمة خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الجمعة

أردفت الأرصاد لجوية بأن السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 25 إلى 29 درجة، وتسجل درجة الحرارة السواحل الشمالية الغربية ما بين 25 إلى 30 درجة، وتصل درجة الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 27 إلى 32 درجة.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في ساعات النهار، وبرودة في ساعت الليل، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين.

ويرتفع الموج على البحر الأحمر والمتوسط، يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية.
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