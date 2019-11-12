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بهومي بيدنيكار ترد على منتقدي دورها في فيلم "Bala"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:11 ص
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بهومي بيدنيكار
بهومي بيدنيكار
مرنا مجدي
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أصبح "Bala" حديث المدينة، كل ذلك بفضل العروض النجمية التي قدمها طاقمها بما في ذلك أيوشمان كورانا، بهومي بيدنيكار ويامي جوتام، الفيلم لا يقتصر على الدولارات الكبيرة فحسب، بل يمنح الجمهور أيضًا وقتًا ممتعًا في المسارح ويقدم بعض الدروس المهمة حول المظهر،بينما هناك الكثير من الإثارة حول الفيلم، من الصعب أن ننسى الجدال الذي أثارته لإظهار الممثلة بومي بمظهر أكثر اسمرارًا في الفيلم.


تم وصفها بالعنصرية على وسائل الإعلام الاجتماعية لإدانة صانعي الفيلم، على اختيار ممثلة نزيهة وجعلها أكثر اسمرارًا، بدلًا من مجرد اختيار ممثلة سمراء، كان هذا هو الجدل الثاني الذي كانت فيه الممثلة متشابكة، بعد أن نشأ "نقاش حول العمر" في بوليوود، وانتقدت بسبب لعب دورها البالغة من العمر 60 عامًا في "Saand Ki Aankh".


في مقابلة حصرية مع ETimes، تحدثت بهومي حول هذه الخلافات، وقالت: "يجب أن أقول أنه لا يمكنني التعليق على السبب، وليس على أي ممثل آخر لأن هذا ليس بالنسبة لي أن أقرر لأنني لست منتج الفيلم، وأنا لست مخرج الفيلم، أنا ممثلة، ومهمتي هي الذهاب إلى هناك والتمثيل، كنت قد مررت بالفعل بهذا مع "Saand Ki Aankh"، وحتى أثناء التمثيل، لم يزعجني ذلك حقًا لأنني أشعر أنه إذا كان هناك تقدير، فستكون هناك انتقادات".


ثم أضافت قائلة: "لقد حصلت على العديد من التغريدات بعد" Saand Ki Aankh"، أنا وتابسي، كما تعلمون، من قالا إنهما شاهدا الفيلم، ويستعيدان كلماتهما، لذلك فإن نقطتي هي بالتأكيد أنني أتفهم العبارة التي تحاول الإدلاء بها، وأنا أؤيدها تمامًا، لكن في الوقت نفسه، حيث أشعر بالقلق، فأنا ممثلة، وإذا أتيحت لي فرصة أن أكون جزءًا من فيلم رائع، حيث أحصل على لعب شخصية مثيرة للاهتمام، شيء أنا يمكنني إضافته إلى الفيلم، كما أنني أحقق بعض القيمة في الفيلم أيضًا، أنت تعرف".


وقالت دفاعًا عن أدائها في مثل هذه الأدوار: "لديّ مجموعة من العمل لا يعني أنهم أخذوني فقط دون سبب تعرفونه أنني ممثلة نصف لائق، أقوم بإضافة شيء إلى "Bala" وسأفعل ذلك، إنها وظيفتي كممثلة التحول إلى شخصيات مختلفة، إذا كان هذا هو المنطق فما كان يجب أن أفعل هذا".

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