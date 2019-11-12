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تشييع جثمان بهاء أبو العطا بغزة.. رغم القصف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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بدء تشييع جثمان الشهيد القائد في الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي سرايا القدس بهاء أبو العطا الذي اغتالته طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم وزوجته بعد صلاة الفجر من مستشفى الشفاء الى المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة حيث سيصلى على جثمانه وزوجته.

ويأتي تشييع جثمان الشهيد أبو العطا مع استمرار طائرات الاحتلال بقصف عدة أهداف بينها شقة سكنية وموقعا لوزارة الداخلية، وردت عليها المقاومة باطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة اضافة الى تل أبيب وعسقلان والخضيرة.

حيث تدوي انفجارات عنيفة من حين لاخر في اجواء قطاع غزة ناجمة عن محاولات القبة الحديدة التصدي لصواريخ المقاومة.

وقد علقت وزارة التربية والتعليم في القطاع عمل المدارس الحكومية والخاصة اضافة الى قرار من الجامعات توقف العمل فيها.

كما أعلنت القوى الوطنية والاسلامية الاضراب الشامل في قطاع غزة حدادا على روح الشهيد باستثناء وزارة الصحة.

حيث استهدفت طائرات "إسرائيلية" منزل القائد بهاء أبو العطا بصاروخ واحد على الأقل ما أدى إلى استشهاده وزوجته وإصابة طفليه بجراح خطيرة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

تشييع جثمان بهاء أبو العطا اسرائيل

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