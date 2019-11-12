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إسرائيل ترفع حالة التأهب وتفتح الملاجئ.. بعد مقتل أبو العطا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أعلنت إسرائيل تشديد إجراءات التأهب في قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

وأفادت مراسلة "روسيا اليوم"، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

 

 

 

 

 

 

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فتح الملاجئ بهاء أبو العطا اغتيال ابو العطا اسرائيل اجراء

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