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مدافع إنتر ميلان يصلح بين ميسي وجريزمان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:57 م
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ميسي وجريزمان
ميسي وجريزمان
الفجر الرياضي
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يبدو أن العلاقة بين الثنائي ليونيل ميسي وجريزمان في نادي برشلونة الإسباني في طريقها إلى الحل بعد فترة من الفتور وعدم الحديث معًا خلال التدريبات.


وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن الأوروجوائي دييجو جودين مدافع إنتر ميلان وزميل جريزمان السابق في أتلتيكو مدريد، تدخل لحل الأزمة الحالية بين ميسي والنجم الفرنسي.

وأوضح أن جودين تواصل مع مواطنه لويس سواريز مهاجم برشلونة، وطلب منه التوسط بشكل مباشر لإنهاء الخلاف بين ميسي وجريزمان.

يذكر أن جودين وجريزمان تزاملا في أتلتيكو من 2014 وحتى 2019، قبل أن ينتقل الأول إلى إنتر ميلان بينما ارتدى الثاني قميص برشلونة خلال الصيف الماضي.
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نادي ريال مدريد ميسي جريزمان برشلونة اخبار الرياضة

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