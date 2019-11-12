مدافع إنتر ميلان يصلح بين ميسي وجريزمان

يبدو أن العلاقة بين الثنائي ليونيل ميسي وجريزمان في نادي برشلونة الإسباني في طريقها إلى الحل بعد فترة من الفتور وعدم الحديث معًا خلال التدريبات.









وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن الأوروجوائي دييجو جودين مدافع إنتر ميلان وزميل جريزمان السابق في أتلتيكو مدريد، تدخل لحل الأزمة الحالية بين ميسي والنجم الفرنسي.





وأوضح أن جودين تواصل مع مواطنه لويس سواريز مهاجم برشلونة، وطلب منه التوسط بشكل مباشر لإنهاء الخلاف بين ميسي وجريزمان.



