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الطالع الفلكي الثّلاثَاء 12/11/2019..بَدْر السّعَادَة!

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسري
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*القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى الثّالثة و34 دقيقة عصراً ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى العاشرة و 45 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الحادية عشرة و 40 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من  17 أكتوبر - 16 نوفمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.

اليوم 3 هاتُور قبطى ، 12 تِشْرين ثَانِ رُومى، 15 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -بُكرَة تِتْجَوّز وتعرف ، مَهُو اللى إيدو فالميّة مِشْ زَىْ اللى إيدو فِالنّار.(سيّد زَيّان من فيلم المُهمّ الحُبّ-1974)


*القمر فى الثّور "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.


*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الثور - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)
إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الثور فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى العقرب ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الثّالثة و 34 دقيقة عصراً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الثور ، ماذا يعنى هذا ؟

وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ،  البدر فى برج الفحولة أبيس الثور تحكمه الزّهرة يشحن المتزوجين بالرغبة فى التهام اللحوم وتأدية الواجب الزوجى والشمس فى العقرب (يحكمه المريخ) يصبغ الأداء الزوجى بالعدوانيّة لينعم المتزوجون بليلة حامية مُمتعة ، بمشيئة الله تَعَالى.

القمر يحكم بُرج السّرطان فقط ، بُرج قوّته الثور وبُرج ضعفه العقرب ، هذا يعنى أن البدر لهذا الشهر فى أقوى مركز له بين بدورالعام بأكمله ، نشاط جنسى مُرتفع للمُتزوجين،متانة عضلية للعزّاب لأداء عملهم ،شراسة مُرتفعة للأمهات فى الدّفاع عن الصّغار ، مُساندة ثقيلة من سيّدة لها هيئة الأم لتجد مخرج من مشكلة ، لأنّ القمر يُعبّر عن الأمُومة.


*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الحَمَلْ - هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)
القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الحَمَلْ وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الميزان  ، ماذا يعنى هذا؟
القمر فى الحمل يحل فى المنزلة القمرية الهندية بحرانى والتى تحكمها الزهرة فى المُواجهة 180 درجة الشمس فى الميزان والذى تحكمه الزّهرة ،  هذا البدر مُناسب لتنفيذ أعمال تتصل بالفن/الزّهرة كهندسة الديكور، تصميم وصقل المُجوهرات والأزياء والنحت والرّسم ، تكوين جسور علاقة عاطفيّة أوتقوية القديمة ، كما أنه مُناسب فى ثقافتهم للتعافى من الصدمات بالتوقف عن الحركة ثم الترفيه عن النفس وشحنها بطاقة إيجابيّة ، ثم التحرّك من جديد لمواجهة الحياة بتفاؤل ، بمشيئة الله تَعَالى

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

برج الثور: إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجية فالطاقة بمشيئة الله تَعَالى متوفرة ، إن كنت عازباً ففرّغ طاقتك فى عملك أو زيارة صالة الجِيمْ.

برج الجوزاء: ترغب فى شرب كوب من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز، عليك التأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب.

برج السّرطان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى2 إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج الأسد: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج العذراء: قد يتم إستعراض شخصٌ ما كزوج/زوجة المستقبل للعزاب، المُقابلات المُرتّبة أسريّاً عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من مساعيك الشخصيّة فلا تستخفّ بها. 

برج الميزان: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.

برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.
 
برج القوس: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الجدى: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.
 
برج الدّلو: يبدومنزلك نشيطاً فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعداداً للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.

برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.
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