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سعر الدولار اليوم في بنك مصر الثلاثاء 12 -11-2019 .. تعرف على السعر في 8 بنوك كبرى
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
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سعر الدولار اليوم في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء 12-11-2019، ويشهد سعر الدولار استقرارها في البنوك الحكومية الكبرى ومن أهمها بنك مصر خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع العملة الامريكية في البنوك خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي في ظل توقعات باستمرار استقرار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2019 ، وننشر فيما يلي سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبعض البنوك الحكومية والخاصة الأخرى.
سعر الدولار اليوم في مصر والبنوك الحكومية والخاصة
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
أعلى سعر للدولار وأقل سعر
سجل اقل سعر للدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء من خلال بعض البنوك وهى البنك العقاري والمصري وبنك الاسكندرية وبنك قطر الوطنى بنحو 16.08 جنيه للشراء ، و 16.18 للبيع، بينما سجل أعلى سعر للدولار في مصرف الأهلي الكويتي 16.11 جنيه و 16.21 جنيها.
سعر الدولار في الجدول الموضح أدناه
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البركة
|16.09
|16.19
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|16.10
|16.20
|القاهرة
|16.09
|16.19
|كريدي أجريكول
|16.10
|16.20
|بلوم
|16.09
|16.19
|المصري الخليجي
|16.10
|16.20
|مصر إيران
|16.10
|16.20
|قناة السويس
|16.10
|16.20
|عوده مصر
|16.10
|16.20
|المشرق
|16.10
|16.20
|مصر
|16.09
|16.19
|العربي الأفريقي الدولي
|16.09
|16.19
|الأهلي الكويتي
|16.11
|16.21
|الأهلي المصري
|16.09
|16.19
|المصرف المتحد
|16.09
|16.19
|الكويت الوطني
|16.09
|16.19
|الإمارات دبي الوطني
|16.09
|16.19
|التعمير والإسكان
|16.09
|16.19
|قطر الوطني الأهلي
|16.08
|16.18
|العقاري المصري العربي
|16.08
|16.18
|التجاري الدولي
|16.09
|16.19
|المصرف العربي الدولي
|16.09
|16.19
|الإسكندرية
|16.08
|16.18
|إتش إس بي سي
|16.10
|16.20
|الأهلي المتحد
|16.09
|16.19
تراجع سعر الدولار في البنوك
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظا في عدد من البنوك العاملة في مصر بدات منذ شهر يناير الماضي ليفقد خلاله 183 قرشا وبلغ التراجع زروته خلال شهر اكتوبر الماضي لتصل نسبة الانخفاض الى نحو 16%.
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