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سعر الدولار اليوم في بنك مصر الثلاثاء 12 -11-2019 .. تعرف على السعر في 8 بنوك كبرى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
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سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
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سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء 12-11-2019، ويشهد سعر الدولار استقرارها في البنوك الحكومية الكبرى ومن أهمها بنك مصر خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع العملة الامريكية في البنوك خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي في ظل توقعات باستمرار استقرار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2019 ، وننشر فيما يلي سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبعض البنوك الحكومية والخاصة الأخرى.

سعر الدولار اليوم في مصر والبنوك الحكومية والخاصة
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو  16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة  نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أعلى سعر للدولار وأقل سعر 
سجل اقل سعر للدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء من خلال بعض البنوك وهى البنك العقاري والمصري وبنك الاسكندرية وبنك قطر الوطنى بنحو 16.08 جنيه للشراء ، و 16.18 للبيع، بينما سجل أعلى سعر للدولار في مصرف الأهلي الكويتي 16.11 جنيه و 16.21 جنيها.

سعر الدولار في الجدول الموضح أدناه

البنكسعر الشراءسعر البيع
البركة16.0916.19
مصرف أبوظبي الإسلامي16.1016.20
القاهرة16.0916.19
كريدي أجريكول16.1016.20
بلوم16.0916.19
المصري الخليجي16.1016.20
مصر إيران16.1016.20
قناة السويس16.1016.20
عوده مصر16.1016.20
المشرق16.1016.20
مصر16.0916.19
العربي الأفريقي الدولي16.0916.19
الأهلي الكويتي16.1116.21
الأهلي المصري16.0916.19
المصرف المتحد16.0916.19
الكويت الوطني16.0916.19
الإمارات دبي الوطني16.0916.19
التعمير والإسكان16.0916.19
قطر الوطني الأهلي16.0816.18
العقاري المصري العربي16.0816.18
التجاري الدولي16.0916.19
المصرف العربي الدولي16.0916.19
الإسكندرية16.0816.18
إتش إس بي سي16.1016.20
الأهلي المتحد16.0916.19
تراجع سعر الدولار في البنوك 

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظا في عدد من البنوك العاملة في مصر بدات منذ شهر يناير الماضي ليفقد خلاله 183 قرشا وبلغ التراجع زروته خلال شهر اكتوبر الماضي لتصل نسبة الانخفاض الى نحو 16%.

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