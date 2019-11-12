سعر الدولار اليوم في بنك مصر الثلاثاء 12 -11-2019 .. تعرف على السعر في 8 بنوك كبرى

سعر الدولار اليوم في بنك مصر





استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء 12-11-2019، ويشهد سعر الدولار استقرارها في البنوك الحكومية الكبرى ومن أهمها بنك مصر خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع العملة الامريكية في البنوك خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي في ظل توقعات باستمرار استقرار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2019 ، وننشر فيما يلي سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبعض البنوك الحكومية والخاصة الأخرى.



