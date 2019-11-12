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حماس تتوعد بالانتقام بعد استهداف "العجوري"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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نشرت وكالة "ايه بي سي نيوز" خبرا جاء فيه، أن حركة حماس في غزة هددت بالانتقام بعد استهداف قائد بارز من جماعة الجهاد الإسلامي الصغري في القطاع الساحلي.

وقالت حركة حماس المسلحة إن إسرائيل "تتحمل كل العواقب والنتائج المترتبة على هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

وتضيف أن الهجوم الذي وقع صباح الثلاثاء "لن يمر دون عقاب".

التزمت حماس في الغالب بهدنة غير رسمية مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

في غضون ذلك، تقول جماعة الجهاد الإسلامي في غزة إنه نجا أحد قيادتها من غارة جوية إسرائيلية في دمشق في وقت مبكر من الصباح. وتقول المجموعة إن ابن أكرم العجوري قد قتل.

وقد أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن إسرائيل ضربت مبنى سكني في دمشق يضم قائدًا لجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بصاروخين، مما أدى إلى مقتل شخصين.

تقول سانا إنه اصيب ستة أشخاص في الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء على مبنى في منطقة المزة بدمشق. واضافت إنه هبط صاروخًا ثالثًا في إحدى ضواحي العاصمة في داريا بالقرب من دمشق.

بهاء أبو العطا هو أحد كبار المسؤولين العسكريين في قطاع غزة. ورغم أن حركة الجهاد حركة سنية، إلا أنها تتلقى دعم إيراني غير محدود ويعتبر أبو العطا من كبار مؤيدي إيران في القطاع.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن أبو العطا "شارك في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وأشرف على صنع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وينظر له في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كعنصر تصعيد".

يعرف الجيش الإسرائيلي أن أبو العطا أمر بإطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل في أبريل. وفقا للجيش الإسرائيلي، تحاول جماعة الجهاد الإسلامي، بقيادة أبو العطا، شن هجمات منخفضة المستوى والحفاظ على مستوى محدود من التصعيد من أجل تقويض التفاهمات طويلة الأمد من جهة وحتى لا تصطدم مع حماس من جهة أخرى.

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الكلمات المفتاحية

جماعة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا ايران العجوري اسرائيل

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