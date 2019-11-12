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خاص لـ"الفجر الفني".. رامي جمال يغادر مصر خلال ساعات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
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رامي جمال
رامي جمال
نور طلعت
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علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن الفنان رامي جمال، سيغادر مطار القاهرة الدولي، خلال ساعات قليلة من الآن، متجها إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتحضير لعدة أعمال فنية، لم يكشف عن تفاصيلها بعد.


وكشف الفنان رامي جمال، أمس، إصابته بمرض البهاق عبر حسابته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يفكر في الاعتزال، خاصة وأنه ذهب للعديد من الأطباء داخل مصر وخارجها، ولكن لم يتم علاجه وكتب نصا قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني، وقدرني علي الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده، وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".


وأضاف قائلًا: "فعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقي يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان، واللي يخاف يسلم، واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنه فعلًا لو عندي حفلة أو تصویر بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".


وتابع: "فكرت في كلامهم بصراحة، ولقيت إن عندي حلين، یا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، یا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إنه شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".



فنانون أعلنوا دعمهم لـ رامي جمال

وفور تصريح رامي جمال، انهالت العديد من المنشورات من قبل الفنانين لاعلان الدعم له، مطالبينه بالاستمرار من أجل جمهوره الذي يحبه ومن بين الفنانين الذين اعلنوا دعمهم لرامي جمال لطيفة حيث كتبت قائلة، "حبيب قلبي يا رامي يا مبدع يا محترم يا مختلف، اوعى تفكر كدة، أول حاجة لازم تقول الحمدلله على كل حاجة ربنا يكتبهالنا، تاني حاجة، دي حاجة حصلت لناس كتير، وتعالجت منها الحمدلله، وبعدين احنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك، وأنا منهم، بنبقى مستنيين جديدك دايمًا" .


وكتبت الفنانة إليسا قائلة: " "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك.. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب،في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت، وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول، أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح"."



حمدي الميرغني لـ رامي جمال: كل ماتشوفني احمد ربنا

ومن بين الرسائل التي تلقاها رامي جمال، من الفنان حمدي الميرغني، الذي كتب قائلا: "ربنا يشفيك يا رامي، ده مش حاجه أصلاً، ده الصداع أصعب منه يا خويا، الناس كلها بتحبك، وكل ما تشوفني احمد ربنا، واعرف إنك في نعمة ".
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