بـ"ملابس المهرج".. ريهام عبد الغفور تشعل إنستجرام بأحدث ظهور لها





شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، متابعيها بصوره برفقه أبنها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ريهام بإطلالة ظريفة هي وابنها حيث ارتديا" "ملابس مهرج" وعلقت ريهام علي صوره قائله:"هذه هي الطريقة التي نحبها."





وقد تزوجت الفنانة ريهام عبدالغفور من رجل من خارج الوسط الفني وأنحبت أبنها الأول "يوسف" وتطلقت بعد ذلك، ثم تزوجت من بعد ذلك من شريف الشوبكي وأنحبت منه طفلها الثاني "فاروق الشوبكي".





يذكر أن ريهام شاركت مؤخرا في مسرحيه "الملك لير" الذي تم عرضها ضمن موسم الرياض .



وشاركت ريهام في بطلولة مسرحية "الملك لير" ، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني وهبه مجدي ،رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي.





مسلسل "زي الشمس"

كانت أخر أعمال النجمة ريهام عبدالغفور في دراما رمضان "2019" بمسلسل "زي الشمس"، والتي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً جداً، وأصبحت حدث السوشيل ميديا وقت عرض المسلسل.



حيث دارت أحداث المسلسل في اطار من الغموض والإثارة والتشويق، حول جريمة قتل وقعت علي ضفاف نهر النيل، وتبدأ أخت القتيلة التي تعمل كمحامية في البحث عن القاتل، حيث تتصاعد الأحداث بشكل ممتع ومشوق.



المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف مريم ناعوم، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد مالك.



