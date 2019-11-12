Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.. هدوء نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر 

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، ويعتبر هذا الاستقرار هو الرابع على التوالى لسعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد سلسبة من الانخفاضات القوية للعملة الالمريكية في فترة أحكم فيها الجنيه المصري كامل سيطرته على سوق العملات في مصر وننشر فيما يلي تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر 

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في مصر استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري حيث سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الاخيرة عن البنك المركزى المصري.

 تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الشهر الماضي
شهد سعر الدوةلار انخفاض كبير مقاتبل الجنبه المصري في كافة البنوك الحخكومية والخاصة العامبة في مصر هخلال الفترة الماضية وصلت إلى نحو16% منذ بداية العام الجارى 2019، منها نحو 2.5% خلال شهر اكتوبر فقط. 

 سعر الدولار في البنوك المصرية الان 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي  16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك البركة  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبوظبي الإسلامي  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع،.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

كما حافظ الدولار على استقراره فى بنك عودة  مسجلا 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار عالميا 
شهد سعر الدولار على المستوى العالمى تراجعا مقابل مجمعة من العملات الرئيسية من اهمها تراجعه  الجنيه الإسترليني ليسجل 1.2858دولار، فضلا عن انخفاضه أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1039 دولار، وهبط أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل  109.02 ين، كما تراجع بنحو 0.6 بالمائة أمام، بينما هبط المؤشر الرئيسي للدولار  بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.174



Advertisements

أخبار تهمك

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ ساعة و 27 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status