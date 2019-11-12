سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.. هدوء نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر





حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-11-2019 منتصف تعاملات الاسبوع، ويعتبر هذا الاستقرار هو الرابع على التوالى لسعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد سلسبة من الانخفاضات القوية للعملة الالمريكية في فترة أحكم فيها الجنيه المصري كامل سيطرته على سوق العملات في مصر وننشر فيما يلي تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:





متوسط سعر الدولار اليوم في مصر





بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في مصر استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري حيث سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الاخيرة عن البنك المركزى المصري.





تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الشهر الماضي شهد سعر الدوةلار انخفاض كبير مقاتبل الجنبه المصري في كافة البنوك الحخكومية والخاصة العامبة في مصر هخلال الفترة الماضية وصلت إلى نحو16% منذ بداية العام الجارى 2019، منها نحو 2.5% خلال شهر اكتوبر فقط.



سعر الدولار في البنوك المصرية الان

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع،.



