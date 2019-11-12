الرئيس الأفغاني: الحكومة و"طالبان" يتفقان على صفقة تبادل الأسرى

في وقت سابق، شن سلاح الجو الأفغاني غارة جوية ضد المسلحين والقضاء على قائد كبير في حركة طالبان الذي قتل العديد من القضاة في مقاطعة لوغار.





أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد اتفقتا على صفقة تبادل الأسرى.





وقال الرئيس الأفغاني: "لقد قررنا الإفراج المشروط عن ثلاثة من سجناء طالبان الذين تم اعتقالهم خارج البلاد بمساعدة شركائنا الدوليين وتم احتجازهم في سجن باجرام في حجز الحكومة الأفغانية لبعض الوقت".





وأضاف، أنه سيتم تبادل أستاذ أمريكي وأسترالي واحد باثنين من قادة حركة طالبان وزعيم مجموعة حقاني البارز.





وفي سياق منفصل، ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غني، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.





كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيله. لم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.





الحوار عملية منفصلة عن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي انهارت في سبتمبر.





يقول بيان أفغاني صدر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، إن غني ووانغ أكدا على دور الحكومة والشعب الأفغاني في عملية السلام.





يصر غني على أن حكومته يجب أن تقود أي حوار مع طالبان، رغم رفض المتمردين التحدث مع ممثلي الحكومة. كما أن مستقبل مكتبه غير مؤكد، حيث تنتظر أفغانستان النتائج التي طال انتظارها لانتخابات سبتمبر الرئاسية.





وفي وقت سابق، أوضح مسؤول أفغاني إن الأولوية لحكومته هي إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا الشهر - بدلًا من التوصل إلى اتفاق سلام مع المتمردين.





قال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.





ظل الوضع في أفغانستان متوترًا منذ عقود وسط تمرد حركة طالبان وجماعة "داعش" الإرهابية.





على الرغم من أن الولايات المتحدة وطالبان قد بدأتا التفاوض على انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي، فإن محادثات السلام انهارت في سبتمبر، مما أدى إلى مزيد من إراقة الدماء.





في سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء اجتماعات كامب ديفيد السرية مع "طالبان" والرئيس الأفغاني أشرف غني، إن المحادثات مع الحركة "ميتة".



