وزير النقل يكشف مفاجآت وكوارث بقطارات الـ"VIB"

قال وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، إنه لدينا سلوكيات ليست جيدة وتزيد كل شوية، زي ما بنأمن القطار وبنحقق النضافة، بالتالي لازم نحاول نحصل حق الدولة".





واستنكر الوزير في معرض تعليقه على حادثتي قطار الإسكندرية وطنطا، " لوم الناس لتأكيده على ضرورة جمع التذاكر وعدم ترك أحد الأشخاص يفلت دون تحرير غرامة".





وجدد الوزير تأكيده في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، على أنه يتفقد بنفسه القطارات لتحقيق بيان عملي عن كيفية التعامل مع الركاب.





وكشف الوزير عن مفاجآت في قطار الـVIB، قائلًا: "والله أساتذة وأفندية لابسين بدل وقاعدين على الكراسي في قطر الـVIP بسأله معاك تذكرة يقولي لأ، بسأله دخلت إزاي، يقولي لقيت زحمة عند الباب دخلت، إحنا اتعودنا على كده".





وتساءل الوزير في حديثه، "حد بيقولي طب ليه بتفرض غرامة على الناس، طب ما أنت ليه بتزوغ؟ طب أنت ليه بتشرب سجاير؟ قبل ما تقولي ليه بتفرض غرامة متعملش الغلط"، مضيفًا: "إحنا مش كذابين ولا فظاع ولا غلاظ القلب أبدًا شوف تعاملي مع الناس في محطة القاهرة والجيزة ودمنهور بقف وبتكلم مع الناس وبطاطي عليهم".