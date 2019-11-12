رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي يعلق على عملية اغتيال أبو العطا

علق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، على عملية اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وأعلن بيني غانتس، تأييده لقرار حكومة بنيامين نتنياهو اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وكتب غانتس تغريدة عبر "تويتر" إن القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي اتخذا القرار الصائب من أجل أمن المواطنين، مشيرا إلى أن حزبه يدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل.

وقال: "المعركة ضد الإرهاب مستمرة وتتطلب اتخاذ القرارات الصعبة... اتخذت القيادة السياسية وجيش الدفاع الإسرائيلي القرار الصائب الليلة من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين وسكان الجنوب، وسيقوم حزب "أزرق أبيض" بدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل ووضع أمن السكان فوق السياسة".

وكان نتنياهو أعلن أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليه".



