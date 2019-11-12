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عاجل.. انخفاض أسعار سلع تموينية على البطاقات وهذا موعد التطبيق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
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سلع تموينية
سلع تموينية
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أسعار بعض السلع التموينية.

الوزير قرر خفض السكر ببطاقات ليصبح بـ8.5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيهات، وعبوة الزيت الخليط من 19 إلى 17 جنيهًا، وكيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيهات الى 6.50 جنيهات، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو في عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 جنيهات.

وبدورها خاطبت هيئة السلع التموينية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خفضت أسعار السلع التموينية، بعد اعتمادها من الوزير، وخاطبت قطاع الرقابة والتوزيع لاتخاذ اللازم.

القرار الجديد من المنتظر أن يطبق اعتبارًا من الشهر المقبل، إلا أنه حتى الآن، لم تعلن ميعاد تطبيق القرار بالتحديد.

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وزير التموين وزارة التموين التموين أسعار السكر أسعار الزيت أسعار الدقيق

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