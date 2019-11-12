Advertisements
Advertisements
Advertisements

من هو "بهاء أبو العطا".. وماذا يُعنى لإسرائيل؟

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

برز اسمه في المجتمع الإسرائيلي وخاصة بين الأوساط القيادية، ودائماً كان يتم تحميله مسؤولية إطلاق الصواريخ تجاه المدن المحتلة، إنه بهاء أبو العطا، قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة، وأحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري، والذي اغتالته "إسرائيل" فجر الثلاثاء (12 نوفمبر 2019).

يعد أبو العطا، وفق ما وجده "الخليج أونلاين" عنه، أنه من الشخصيات القوية والمؤثرة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمسؤول عن الكثير من العمليات الهجومية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة إطلاق الصواريخ.

كان أبو العطا بالنسبة لـ "إسرائيل" من أكثر الشخصيات خطراً عليها إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وقائد قوة قدس الإيرانية قاسم سليماني.

وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير لها نشر مؤخراً، إن أبو العطا يعد من أكثر الشخصيات العسكرية المقربة من إيران وأكثر المؤيدين لها.

وقد نشرت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن أبو العطا "شارك في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وأشرف على صنع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وينظر له في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كعنصر تصعيد".

مضيفًا: "أبو العطا معروف لدى الجيش الإسرائيلي بأنه أمر بإطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل في أبريل الماضي".

وأوردت الصحيفة تصريحا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين منليس، قال فيه إن "هناك العشرات من البلدان حول العالم تحاول تحسين الوضع الإنساني في القطاع، ولكن في الوقت نفسه، هناك رجل داخل غزة (أبو العطا) ورجل خارجها (زياد النخالة أمين عام الجهاد) يحاولان نسف ذلك".

كما صرح مسؤول عسكري إسرائيلي للصحيفة: " أبو العطا كسليماني ونصر الله،  فقد نجا من عدة محاولات اغتيال، بما في ذلك خلال إحدى المحاولات عام 2012"، مهدداً في وقتها "سيأتي الانتقام من الجهاد الإسلامي وأبو العطا في يوم ما".

وقد نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إنه "على الرغم من أن المعلقين العسكريين قدروا أن بهاء أبو العطا أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة هو المسؤول عن التصعيد، إلا أنهم لم يتساءلوا عن السبب الذي دفعه لإطلاق الصواريخ".

كما أعلنت أيضًا القناة العبرية الثانية، إن أبو العطا هو صاحب القرار في إطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية، كاشفة أن الإدارة الأمريكية أصدرت مجموعة من العقوبات بحقه.

ومن جانبة قال، الصحفي الإسرائيلي جال بيرغر، مراسل هيئة البث الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، إن المسؤول العسكري للجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة أبو العطا، "هو المسؤول عن اختراق تفاهمات التهدئة على حدود قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة، بما فيها محاولة قنص عدد من الجنود".

 

ويوضح بيرغر أن أبو العطا الملقب بـ"أبو سليم"، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في السابق، حيث تم قصف المبنى الذي تواجد فيه خلال حرب "عمود السحاب" على قطاع غزة.

وسبق أن غادر أبو العطا قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً في أبريل الماضي، عبر معبر رفح البري، للمشاركة في حوارات القاهرة برفقة عدد من قيادات "سرايا القدس".

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بهاء أبو العطا اغتيال

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة عبرية: إسرائيل تستعد لعملية في غزة

حركة الجهاد تهدد بقصف "كبرى المدن" الإسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل لواء مدرعات إلى حدود غزة

تلفزيون اسرائيلي: المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

عاجل.. انفجار في حي الشجاعية بغزة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status