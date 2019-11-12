حمدوك: التغيير الذي حصل في السودان شمل الدولة بأكملها

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في كلمته أمام وزراء خارجية الاتحاد أن التغيير الذي حصل في السودان شمل الدولة بأكملها.

وقد توجه حمدوك، إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأحد، على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في جلسة مخصصة للسودان، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني.

وقال حمدوك، إن الحكومة السودانية، تعمل الآن على معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد خلال 30 عاما مضت.

وأضاف: "الأولوية الثانية هي معالجة الأزمة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الوطني، لقد ورثنا خلال الثلاثين عاما الكثير من التحديات وسوء الإدارة، وأزمات حقيقية برزت من خلال الأسعار العالية والتضخم وأزمة العملة وقطاع البنوك أوشك على الانهيار".

وتابع: "الأولوية الأولى معالجة الأزمة الاقتصادية ووضع البلاد على المسار الصحيح لإنعاش الاقتصاد، لأن السودان دولة ثرية جدا إذا ما تمت إدارة الموارد بشكل جيد سوف نتمكن من تحقيق الفائض الذي يستفاد منه في التنمية والتطوير ونحن عازمون على ذلك".

يذكر أن موغيريني كانت أكدت في الماضي أن الهدف من هذه الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي في السودان، وإظهار المساندة السياسية للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعمها سياسياً واقتصادياً، حيث يضم الوفد عدداً من وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة الانتقالية، بينهم وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ عمر، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مكي ميرغني عثمان.