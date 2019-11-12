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بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن عملية اغتيال أبو العطا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:21 ص
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نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا بشان عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

 

ووفقًا للبيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعطى الموافقة شخصيا على عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

 

وأضاف البيان "أنه تم هذه الليلة استهداف بهاء أبو العطا وهو قائد كبير في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. كان أبو العطا مسؤولا عن عمليات "إرهابية" كثيرة وعن إطلاق صواريخ على دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة وكان ينوي تنفيذ عمليات" إرهابية " فورية".

 

وأوضح البيان أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك  أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليه".

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

 

وأكد مراسل RT مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".

 

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