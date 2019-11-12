أرقام "الأصغر" تنصف نجم ريال مدريد

أصبح البرازيلي رودريجو نجم نادي ريال مدريد الإسباني أحد أهم اللاعهب في كتيبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعدما أصبح البالغ من العمر 18 عامًا أصغر لاعب برازيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا.

أحرز رودريجو 3 أهداف هاتريك وصنع هدفاً في مرمى جالطة سراي التركي مما جعل الجماهير تشبهه بنيمار الجديد خاصة أنه ظهر في أول مباراة له مع سانتوس في نوفمبر 2017 في 16 عاماً فقط وفي السنة التالية أنهى انتقاله إلى ريال مدريد.

كان أصغر برازيلي يسجل في بطولة كوبا ليبرتادوريس، والآن أصغر لاعب يسجل هدفين في دوري الأبطال وهي صدفة ستظل محفورة لدى اللاعب.

وقال نيك أركوري، وكيل رودريجو منذ أن كان في الحادية عشرة من العمر، لرئيس كشافي ريال مدريد حول العالم جوني كالافات في 2014: "هناك طفل في سانتوس سيكون نجماً".

ويعرف عن رودريجو تواضعه ويعيش مع والديه في ضواحي مدريد، يتعلم هو ووالده اللغة الإسبانية منذ يونيو 2018.

تألق رودريجو مع ريال مدريد على الجناح الأيمن نظرًا وجود هازارد في اليسار ويمكن وصف نحافة الجسم مع نيمار نج باريس سان جيرمان الفرنسي.

رودريجو يجيد تنفيذ الكرات الثابتة، ولديه قدم يسرى جيدة. ويبقى الأهم من كل ذلك هو التطور الكبير والسريع للاعب، فهو جوكر هجومي بامتياز قد يعطي الكثير من الحلول لزيدان في أي مركز هجومي.