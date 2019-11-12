"فتح" تنعى اغتيال القائد أبو العطا في غزة

أعلنت حركة فتح، اليوم الثلاثاء في بيان عن خالص تعزيها في مقتل قائد سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته، اللذان لقي حتفهما بعملية اغتيالٍ جبانةٍ نفذتها طائرات الاحتلال الغاشم على منزله في مدينة غزّة

وحمّلت الحركة في بيان وصل وكالة "خبر"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد، داعيةً المجتمع الدولي إلى لجمه، لأنّ الصمت على جرائمه تعني إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو وحكومته لاستمرار الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف البيان: "إنّ حركة فتح في ساحة غزّة تنعى الشهيد المجاهد وتدعى الله العلي القدير له بالرحمة، فإنّها تُعلن عن تعليق فعاليات إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات في بقية محافظات القطاع، لفتح المجال أمام كوادرها للمشاركة في تشييع الشهيد القائد أبو العطا، وحفاظاً على أمن وسلامة جماهيرها الوفية من غدر الاحتلال".

وقد نص البيان الصادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح - ساحة غزة كما وصل وكالة "خبر":

"تنعى حركة فتح في ساحة غزة الشهيد بهاء أبو العطا، القائد في سرايا القدس المجاهدة، وزوجته، اللذان ارتقيا اثر عملية اغتيالٍ جبانةٍ نفذتها طائرات الاحتلال الغاشم. تحمل حركة فتح في ساحة غزة الاحتلال المسؤولية كاملة عن أي تصعيد، وتدعو المجتمع الدولي إلى لجمه، لأن الصمت على جرائمه تعني إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو وحكومته لاستمرار الارهاب بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل".