Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديمقراطيو "النواب" الأمريكي ينشرون شهادات لمساعدي فولكر بشأن مقاضاة "ترامب"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي نصوص ترشيح كاترين كروفت وكريستوفر أندرسون، مساعدين سابقين للمبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا، كورت فولكر، كجزء من تحقيقهم في مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترافقًا مع إصدار النصوص، نشر ديموقراطيو مجلس النواب بيانًا قالوا فيه، إن كل من "أندرسون" و"كروفت" عبروا عن "مخاوفهم من الجهود المبذولة للضغط على أوكرانيا لإعلان تحقيقات محددة من شأنها أن تساعد الرئيس ترامب سياسيًا".

ويضيف البيان، أن "كروفت" شهدت بأن المسؤولين الأوكرانيين "اتصلوا بها بهدوء بشأن تعليق المساعدة الأمنية في الإطار الزمني لشهر يوليو أو أغسطس".

واستقال المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا، كورت فولكر، من منصب رئيس معهد ماكين للقيادة الدولية بسبب دوره في فضيحة الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر الماضي.

تجري لجان الاستخبارات والداخلية والإشراف والإصلاح التابعة لمجلس النواب تحقيقاً في مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين "ترامب" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

زعم الديمقراطيون في مجلس النواب أن "ترامب" سعى للحصول على "مقايضة" غير قانونية من كييف عن طريق التهديد بمنع المساعدات العسكرية للضغط على البلاد لفتح تحقيق في نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومعاملات ابنه هانتر التجارية بشأن شركة الطاقة الأوكرانية بورزما هولدنجز.

في شهادتها، قالت "كروفت"، أيضًا، إنها "خائفة" من أن تصبح مساعدًا لـ"فولكر"، لأنه "من الممكن أن تختار إدارة ترامب تغيير سياستها لتلائم السياسة الداخلية".

وعندما سئلت عما إذا كان "اثنان من المسؤولين الأوكرانيين من السفارة قد اتصلا بها" ليسألاها عن تعليق المساعدات العسكرية، أكدت "كروفت": "هذا صحيح". رغم أنها لم تكن متأكدة من الوقت الذي اقترب منها المسؤولون الأوكرانيون، إلا أنها قالت في شهادتها، إنها تعتقد أنه كان قبل 28 أغسطس.

صدرت شهادات "كروفت" و"أندرسون" بعد عدة ساعات من إصدار شهادة لورا كوبر، المسؤولة البارزة في البنتاجون، يوم الاثنين.

شبكة "سي بي أس نيوز"، أن "كوبر" أخبرت محققي المساءلة في مجلس النواب الشهر الماضي، أن ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية "مُتحفظ عليهم دون تفسير" وأن مسؤولي الدفاع بدأوا "يثيرون مخاوف حول كيفية القيام بذلك بطريقة قانونية".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو"، قالت "كوبر"، أيضًا، إنها التقت بـ "فولكر" لمناقشة تعليق المساعدات العسكرية. خلال تلك المحادثة، زعمت "كوبر"، أن "فولكر" قال، إن الأوكرانيين لن يتلقوا معونة ما لم يصرحول علنًا أنهم شهدوا زورًا في "التحقيق الذي تورط فيه ترامب".

تأخرت شهادة "كوبر" لمدة خمس ساعات بعد أن وجهت مجموعة من جمهوريي مجلس النواب تهمة إلى غرفة آمنة في مبنى الكابيتول حيث كانت "كوبر" تستعد للإدلاء بشهادتها في جلسة استماع مغلقة.

انتقد الجمهوريون، الديمقراطيين، للسماح لهم فقط لأعضاء لجان الاستخبارات والرقابة والشؤون الخارجية بمراقبة جلسات الاستماع والشهادات، زاعمين أن المعلومات المقدمة خلال هذه الجلسات يجب أن تكون متاحة لجميع أعضاء المجلس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مساءلة ترامب مجلس النواب الأمريكي ترامب الولايات المتحدة الديمقراطيين الجمهوريين

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 14 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ ساعة و نصف

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بايدن: أدعم مساءلة ترامب إذا لم يتعاون مع الكونجرس

النواب الأمريكي يستدعي بومبيو بشأن وثائق أوكرانيا

دبلوماسي أمريكي: من "الجنون" حجب المساعدات عن أوكرانيا

"ترامب" يكشف عن الشخص الذي أقنعه بالاتصال بالرئيس الأوكراني في يوليو

ضابط بالجيش الامريكي: انذعج لما سمعته في محادثات ترامب وأوكرانيا

"بيلوسي" تتوقع بدء جلسات مسائلة ترامب في نوفمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status