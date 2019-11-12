ديمقراطيو "النواب" الأمريكي ينشرون شهادات لمساعدي فولكر بشأن مقاضاة "ترامب"

أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي نصوص ترشيح كاترين كروفت وكريستوفر أندرسون، مساعدين سابقين للمبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا، كورت فولكر، كجزء من تحقيقهم في مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ترافقًا مع إصدار النصوص، نشر ديموقراطيو مجلس النواب بيانًا قالوا فيه، إن كل من "أندرسون" و"كروفت" عبروا عن "مخاوفهم من الجهود المبذولة للضغط على أوكرانيا لإعلان تحقيقات محددة من شأنها أن تساعد الرئيس ترامب سياسيًا".





ويضيف البيان، أن "كروفت" شهدت بأن المسؤولين الأوكرانيين "اتصلوا بها بهدوء بشأن تعليق المساعدة الأمنية في الإطار الزمني لشهر يوليو أو أغسطس".





واستقال المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا، كورت فولكر، من منصب رئيس معهد ماكين للقيادة الدولية بسبب دوره في فضيحة الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر الماضي.





تجري لجان الاستخبارات والداخلية والإشراف والإصلاح التابعة لمجلس النواب تحقيقاً في مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين "ترامب" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.





زعم الديمقراطيون في مجلس النواب أن "ترامب" سعى للحصول على "مقايضة" غير قانونية من كييف عن طريق التهديد بمنع المساعدات العسكرية للضغط على البلاد لفتح تحقيق في نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومعاملات ابنه هانتر التجارية بشأن شركة الطاقة الأوكرانية بورزما هولدنجز.





في شهادتها، قالت "كروفت"، أيضًا، إنها "خائفة" من أن تصبح مساعدًا لـ"فولكر"، لأنه "من الممكن أن تختار إدارة ترامب تغيير سياستها لتلائم السياسة الداخلية".





وعندما سئلت عما إذا كان "اثنان من المسؤولين الأوكرانيين من السفارة قد اتصلا بها" ليسألاها عن تعليق المساعدات العسكرية، أكدت "كروفت": "هذا صحيح". رغم أنها لم تكن متأكدة من الوقت الذي اقترب منها المسؤولون الأوكرانيون، إلا أنها قالت في شهادتها، إنها تعتقد أنه كان قبل 28 أغسطس.





صدرت شهادات "كروفت" و"أندرسون" بعد عدة ساعات من إصدار شهادة لورا كوبر، المسؤولة البارزة في البنتاجون، يوم الاثنين.





شبكة "سي بي أس نيوز"، أن "كوبر" أخبرت محققي المساءلة في مجلس النواب الشهر الماضي، أن ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية "مُتحفظ عليهم دون تفسير" وأن مسؤولي الدفاع بدأوا "يثيرون مخاوف حول كيفية القيام بذلك بطريقة قانونية".





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو"، قالت "كوبر"، أيضًا، إنها التقت بـ "فولكر" لمناقشة تعليق المساعدات العسكرية. خلال تلك المحادثة، زعمت "كوبر"، أن "فولكر" قال، إن الأوكرانيين لن يتلقوا معونة ما لم يصرحول علنًا أنهم شهدوا زورًا في "التحقيق الذي تورط فيه ترامب".





تأخرت شهادة "كوبر" لمدة خمس ساعات بعد أن وجهت مجموعة من جمهوريي مجلس النواب تهمة إلى غرفة آمنة في مبنى الكابيتول حيث كانت "كوبر" تستعد للإدلاء بشهادتها في جلسة استماع مغلقة.



