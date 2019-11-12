10 علامات تكشف لك المنافقين المحيطين بك

• المشكلة مع قضايا الثقة

يشكو الكثيرين من خيانة اصدقائهم او احبابهم. بعد أن يتأذى الناس، يبدأ الكثير منهم في تطوير مخاوف غير عقلانية إلى الحد الذي يتوقفون فيه عن الثقة في الناس تمامًا.



منطقهم في مثل هذه الحالة بسيط ؛ "إذا كنت قد تعرضت للأذى في الماضي، يمكنني منع المزيد من الأذى من خلال عدم الوثوق بأحد". المشكلة في هذا النهج هو أنه يحول الشخص إلى كائن وحيد خائف، وينتهي بالعزلة الاجتماعية والاكتئاب.



• إذن ما هو الحل الصحيح لهذه المشكلة؟

يجب أن تتعلم كيفية اكتشاف الأشخاص المنافقين او غير جديرين بالثقة من البداية، ومن ثم السماح للأشخاص الموثوق بهم فقط للدخول في دائرتك. من خلال القيام بذلك، ستظل تتمتع بحياة اجتماعية جيدة وستصبح فرصة التعرض للإيذاء مرة أخرى منخفضة للغاية.



هذا هو السبب في كتابة هذا المقال. لأخبركم كيفية اكتشاف الأشخاص غير جديرين بالثقة.



• 10 علامات تكشف ان الاشخاص المحيطين بك غير جديرين بالثقة



1) لا يشعرون بالاشمئزاز بسهولة: قد يبدو هذا غريبًا ولكنها طريقة دقيقة للغاية لمعرفة ما إذا كان شخص ما صادقًا أم لا. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشعرون بالاشمئزاز بسهولة عادة ما يكون لديهم معايير أخلاقية عالية للغاية مثل الصدق والنزاهة. باختصار، احذر من أولئك الذين لا يشعرون بالاشمئزاز لانهم قد يفتقدوا الكثير من القيم.

2) يحبطونك بطريقة غير مباشرة: أنا متأكد من أنك قابلت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون احباطك بينما يتصرفون كما لو أنهم يقدمون لك النصيحة. يثبط هؤلاء الأشخاص من عزيمتك لأنهم لا يريدون رؤيتك سعيدًا. قد يتصرفون كما لو أنهم يحبونك ولكن الحقيقة هي أنهم يكرهون رؤيتك سعيدا. هؤلاء بالتأكيد ليسوا أشخاصًا جديرين بالثقة.

3) ممتلئون بالغيرة: احذروا من الشخص الذي لا يفرح أبدًا عندما تنجح. إذا شعر الشخص بالغيرة منك، فقد يتحول إلى عدو بسهولة بالغة. يمكن بسهولة اكتشاف الأشخاص الغيورة لأنهم دائمًا ما يشعرون بالاستياء تجاه أولئك الذين لديهم أشياء أكثر منهم..

4) لا ينفتحون أبدًا: بعد اجتماعات قليلة، عادة ما ينفتح الشخص العادي ويبدأ الحديث عن مشاكله. الأشخاص الذين يقومون بالانفتاح هم عادة أشخاص جديرون بالثقة لأنهم لا يعرضون انفسهم بسهولة لأعدائهم. احذر من أولئك الذين لا ينفتحون لك أبدًا.

5) يشعرون بالاستياء الشديد: أنا متأكد من أنك قابلت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بالاستياء تجاه الآخرين أو مجموعات كبيرة من الناس أو حتى الأعراق بأكملها. هذا الشخص عادة ما يكون شخصًا غير مستقر عقليًا يحمل الكثير من الحقد تجاه الآخرين. إذا أخفق هؤلاء الأشخاص في التنفيس عن ضغائنهم بشكل صحيح، فقد يعبرون عنها اثناء التعامل معك.

6) يشعرون بالرضا عند فشلك: توضح لغة الجسد كيفية اكتشاف التغييرات العاطفية للناس. إذا كان الشخص يشعر دائمًا بالرضا عندما تفشل، فمن المحتمل أن يكون هذا عدوًا متخفيا

7) يكذبون على الآخرين: لا تثق أبدًا بالشخص الذي يكذب على شخص آخر في حضورك، ببساطة لأنك ستكون التالي.

8) يكثرون من النميمة: يمارس معظم الناس النميمة إلى حد ما. ولكن إذا كان هناك شخص ما يثرثر في الناس طوال الوقت، فمن المحتمل أن هذا الشخص سوف يثرثر عليك عندما تتاح له الفرصة. في كثير من الحالات، يتلاعب الشخص بالكلام ليرفع تقديره لذاته، وفي هذه الحالة يجب ألا تثق بهذا الشخص.

9) يخادعون الآخرين: إذا كان شخص ما يحاول مواعدتك وهو متزوج بالفعل، فاعلمي أن هناك احتمال كبير انه غير صادق وأنه قد يخدعك في المستقبل

10) يضحكون عندما يسخر منك أحدهم: يصبح الحاقدين محبطين للغاية عندما يرون نجاح الذين يكرهونهم. أحد الأشياء التي تجعل الكارهين يشعرون بالرضا هو رؤية شخص آخر يسخر منك.

