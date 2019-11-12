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بعد اغتيال أبو العطا.. إسرائيل تفتح الملاجئ في المستوطنات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
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انطلاق صاروخ من قطاع غزة
انطلاق صاروخ من قطاع غزة
وكالات
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شددت إسرائيل إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

 

وأغلقت إسرائيل، معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر، حسبما قال دمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن.

 

وبحسب مصادر عبرية، الجيش الإسرائيلي أعلن تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن  رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

 

وستعقد  الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

 

وأكد قناة روسيا اليوم، مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

 

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قطاع غزة بهاء أبو العطا انطلاق صاروخ الملاجئ اغتيال ابو العطا اسرائيل

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