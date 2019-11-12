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أرسنال يستفز جماهيره ويكتفي بتحذير أوناي إيمري

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
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إيمري
إيمري
وكالات
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دعمت إدارة نادي أرسنال أوناي إيمري المدير الفني للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن حذرته من استمرار سوء النتائج.

وبات مستقبل أوناي إيمري محل شك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته العشر الأخيرة بالدوري وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 0-2 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت.

لكن مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري راؤول سانييهي، ومدير النادي فيناي فنتكاتيشام، لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب.

ونقلت بي.بي.سي قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع مقرر سلفاً أمس الإثنين: "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة، نشعر بخيبة أمل مثل الجميع تجاه نتائجنا في هذه المرحلة من الموسم، نشارك الجماهير وأوناي واللاعبين وكل موظفي النادي إحباطهم، لأننا لا نقدم المستوى الذي نتوقعه، الأمور بحاجة لأن تتحسن حتى نحقق أهدافنا لهذا الموسم".

وعُين إيمري (48 عاماً) مدرباً لآرسنال خلفاً لأرسين فينجر في مايو  2018، وانتهى موسمه الأول بالخسارة 1-4 أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، بعدما فشل في إنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي بفارق نقطة واحدة.

ويملك أرسنال حالياً 17 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

الدوري الانجليزي ارسنال اخبار الرياضة أوناي ايمري

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