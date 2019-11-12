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فيلم Bala سيكون الأول الذي يطرح بسينمات السعودية لأيشومان كورانا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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يستعد النجم الهندي الشاب أيشومان كورانا لصناعة التاريخ في مسيرته الفنية، عبر فيلمه الجديد Bala، كونه سيصبح أول فيلم له يتم عرضه بصالات العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع "إنديا توداي" فإن فيلم Bala لأيشومان كورانا سيطرح بسينما المملكة في يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري.

ولن يكون الفيلم هو الأول لأيشومان بالمملكة فقط، ولكنه سيكون أول فيلم يطرح له بمنطقة الخليج بالكاملة على حد ذكر الموقع المختص بالشأن الهندي.

يأتي ذلك بعد أن احتفل ايشومان كورانا بطرح فيلمه الجديد بصالات العرض الهندية في يوم 7 نوفمبر الجاري، بعد أن توصل النجم أيشومان كورانا لحل ودي مع مخرج فيلم Ujda Chaman، الذي اتهم أيشومان بأنه سرق فكرة فيلمه ليطرحها عبر فيلمه الجديد Bala.

وكان قد تقدم مخرج هندي باسم Abhishek Pathak بدعوة قضائية في المحكمة الهندية العليا ضد النجم الهندي أيشومان كورانا، بعد اتهام Abhishek Pathak لأيشومان بسرقة فكرة واحدا من افلامه.

وأوضح موقع "إنديا توداي"، أن المخرج Abhishek Pathak سبق له طرح فيلم بعنوان Ujda Chaman فكرته وموضوع هما نفس فكرة وموضوع فيلم أيشومان كورانا الجديد Bala.

وقال الموقع أن المخرج قدم دلائل على ملكيته لفكرة الفيلم الذي تدور أحداثه حول أزمة الذين يعانون من الصلع في المجتمع الهندي، كما نشر بوستر الفيلم الذي كان متطابقا مع بوستر فيلم bala في فكرته.

وقررت المحكمة الهندية العليا لحقوق الملكية الفكرية بعد عقد جلسة استماع يوم 4 نوفمبر الماضي، تأجيل طرح فيلم ايشومان.

وبعد ظهور القضية للعلن، قرر النجم أيشومان كورانا حل الأزمة بشكل ودي، وذلك بأن يتم عرض فيلم Ujda Chaman، قبل فيلمه الجديد Bala، حتى يمنح الجمهور فرصة للتعرف على فيلم صاحب الفكرة الأصلية، وذلك في يوم 1 نوفمبر، في حين تم عرض فيلم أيشومان كورانا في موعده يوم 7 نوفمبر.
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