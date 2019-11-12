أنيل كابور ومادهوري ديكسيت يحتفلان بمرور 31 عام على طرح Tezaab



ونقل موقع "إنديا توداي" المختص بأخبار السيارات، تغريدات لكل من أنيل ومادوهري"، نشرها الثنائي على حساباتهم الخاصة على موقع التغريدات تويتر احتفالات بهذه المناسبة.



وتضمنت تغريدات نجمي بوليوود مجموعة من اللقطات من مشاهد الفيلم، التي أعدا بها تفاصيله لأذهان متابعيهما على موقع التواصل.



يحتفل عالم سينما بوليوود بعدد من الأفلام البارزة التي تخط عمر طرحها أكثر من 20 سنة خلال عام 2019 الجاري، كونها من الأفلام التي طرحت خلال عام 1999.



ونشر موقع "إنديا توداي"، الأفلام التي تحتفل بها بوليوود بمرور 20 عام على طرحهم خلال العام الجاري في قائمة، بدأها بفيلم TAAL، وهو فيلم رومانسي درامي موسيقي من الدرجة الأولى من بطولة النجمة "أيشوريا راي"، ووصف "إنديا توداي" جودة صناعة الفيلم الموسيقي بمدى صعوبة طرح عمل شبيه له في الوقت الحالي.

وبجانب "أيشوريا راي" شارك في بطولة الفيلم النجم "أكشاي خانا"، والنجم الكبير "أنيل كابور"، وهو من إخراج المخرج الكبير "سوبهاش غاي".



وحصد النجم "أنيل كابور" عن دوره بهذا الفيلم جائزة أفضل ممثل من مهرجان جوائز Filmfare، في حين ترشحت "أيشورا راي" في ذلك الوقت لجائزة أفضل ممثلة من المهرجان نفسه.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين رجل من عائلة كبيرة وفتاة من عائلة متواضعة، يفرق بينهما الصراع الطبقي.



وبمن بعده جاء بالقائمة فيلم BAADSHAH، وهو فيلم للنجم الكبير شاه روخ خان، والذي شارك في بطولته النجم "آمريش بوري" والنجمة "توينكل خانا" والنجمة "ديبشيخا" والنجم الكبير "جوني ليفر".



وتدور أحداثه حول شاب يسعى لتحقيق حلمه والسير على نهج والده الراحل بعمله كمحقق لحل الجرائم يتخفى وراء لقب "بادشاه".



وأخرج الفيلم الأخوين "بورماوالا"، كل من المخرج "مستن بورماوالا" والمخرج "عباس بورماولا".



ومن بعده فيلم HUM SAATH SAATH HAIN، وهو فيلم من بطولة النجم الكبير "سلمان خان"، والنجم "سيف علي خان" والنجمة "سونالي بندر" والنجمة "كاريشما كابور" والنجمة "تابو".



ويتحدث الفيلم عن قصة مأساة الأخ غير الشقيق لأخوين وأخت من جهة الأب، والذي يتعرض للظلم على يد زوجة أبيه والدة أشقاءه الثلاثة فيما يخص الاستفادة من موارد العائلة الثرية.



وفيلم SOORYAVANSHAM، وهو من بطولة النجم الكبير "أميتاب باتشان"، وشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة "ساونداريا"، والنجم القدير "أنوبام خير"، والنجمة "راشنا بانيرجي" والنجمة "جاياسودا".



وأخرج الفيلم المخرج "إي في في ساتيانارايانا"، يجسد النجم أميتاب باتشان شخصيتين في الفيلم نفسه هي شخصية رب أسرة ورئيس عائلة باسم Thakur Bhanupratap Singh، وشخصية الابن الأصغر لهذه الشخصية باسم Heera.



وفيلم SARFAROSH، من بطولة النجم الكبير "عامر خان"، والنجمة "سونالي بندر" والنجم القدير "نصر الدين شاه"، والنجم "ناوازودين سيديكو" والممثل "موكيش ريشي".



وأخرج الفيلم "جون ماتيو ماتيان"، وتدوره أحداثه حول قصة ضابط شرطة هندي شريف، يسعى لوأد العمليات الإرهابية التي تجرى بعدد من المناطق الحدودية.



ثم جاء من بعده بقائمة الموقع الهندي فيلم HUM DIL DE CHUKE SANAM، من بطولة النجمة الكبيرة "آيشوريا راي" والنجم "سلمان خان"، كما يشارك في بطولة الفيلم النجم "أجاي ديفجان" والنجم القدير "فيكرام غوخالي"، والنجمة القديرة "سميتا جايكار"، وهو من إخراج "سانجاي ليلا بهنسالي".



وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدخل في صراع نفسي لعدم قدرتها على الاختيار بين رجلين وقعا في حبها، أحدهم علمها كيف تقع في الحب من الأساس، والآخر تعلمت منه حفظ العهود.



ثم فيلم HASEENA MAAN JAAYEGI، وهو فيلم من بطولة النجم "جوفندا" والنجم "سانجاي دوت"، والنجمة "كاريشما كابور" والنجمة "بوجا باترا" والنجم "قادر خان"، ومن إخراج المخرج "ديفيد دهاوان".



وتدور أحداث الفيلم، حول أب يعاني من أبنائه الاثنين عديمي المسئولية، واللذان يعتمدان على ثروة أباهم اعتمادا كاملا ويضطر لأن يفرقهما عن بعضهما البعض للمرة الأولى في حياتهما ويرسلهما للعمل بعيدا عنه ليتعلما الاعتماد على النفس.



وفيلم VAASTAV، وهو فيلم من بطولة النجم "سانجاي دوت" والنجمة "نامراتا شيرودكار"، والنجم "موهينش باهل" والنجم "باريش روال" والنجمة الراحلة "ريما لاغو".



وأخرج الفيلم، المخرج ماهيش مانجريكار، وتدور أحداثه حول رجل برئ يجد نفسه متورطا بجريمة قتل لا صلة له بها ويكافح لإثبات براءته.



احتفل نجمي بوليوود الكبار، النجم القدير أنيل كابور والنجمة القديرة مادهوري ديكسيت، بمرور 31 عام على طرح فيلمهما الخالد في ذاكرة السينما الهندية Tezaab.