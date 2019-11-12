جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة زامبيا ضد نيجيريا

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 12 - 11 - 2019، ويأتي على رأسها قمة زامبيا ضد نيجيريا في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.





ويرصد لكم “الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية"





كوت ديفوار x جنوب أفريقيا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10.





زامبيا x نيجيريا، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءًا بتوقيت تونس، و6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10.



