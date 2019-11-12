عاجل.. إغلاق المدارس وأماكن العمل في تل أبيب ومدن وسط إسرائيل

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المدارس وأماكن العمل في تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.

وقد أعلنت إسرائيل، اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة.

وفي بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال فيه: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

واتهم جيش الاحتلال "أبو العطا"، بأنه قاد العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الاحتلال بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها.

كما أعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته واستعداده لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.