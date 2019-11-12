بـ"بطن مكشوف".. رانيا منصور بإطلالة رياضية جريئة (صورة)

حكايه "بدلة جديدة"





مسلسل "نصيبي وقسمتك"

جدير بالذكر أن تم عرض الجزء الأول من مسلسل "نصيبي وقسمتك" عام 2016، وكان من بطولة النجم هاني سلامة و النجمات نيكول سابا وريهام حجاج وشيري عادل ودرة، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ووصل عدد المشاهدة إلى ما يقرب 7 مليون مشاهدة، وأشاد به عدد كبير من الجمهور والنقاد.



حيث كان يحتوي على حلقات منفصلة متصلة تتناول أحداثها 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وتناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما.



وبعد نجاح الجزء الأول، قام المؤلف عمرو محمود ياسين بعمل جزء ثاني ولكن بعنوان "نصيبي وقسمتِك" أي عائدة على المرأة، وأحداثه تدور حول 9 قصص عن قضايا المرأة خلال الـ 45 حلقة



وبسبب النجاح الذي حققه الجزء الثاني، قام صناع عمل "نصيبي وقسمتك" بعمل جزء ثالث والذي تم عرضه مؤخرا، حيث يضم 9 قصص مختلفة، وتم عرض 9 قصص بعنوان "أتفضلوا في الصالون" و "براد الشاي" و "أكدب عليا شوية" و "مين طفى النور" و "كله بالحب" و "حبيبتي من تخون" و "ما تيجي يا مليجي" و " عالهادي يا زبادي"و "بدله جديده".









شاركت الفناة الشابة رانيا منصور، متابعيها إطلالة رياضية لها من إحدى صالات الألعاب الرياضية ونشرت رانيا صورتان عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".وظهرت رانيا مرتديه ملابس رياضيه مكشوف البطن أبرز رشاقتها وأرفقت تعليقا على الصور قائله: 'العودة إلى الطريق الصحيح".ويذكر أن رانيا منصور، شاركت مؤخرًا في حكايه بدلة جديدة، من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث من خلال دور "فرح".يُذكر أن حكاية "بدلة جديدة" من بطولة: سلوى عثمان، شريف سلامة، رانيا منصور، نورهان منصور،ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد جمعة، وتدور أحداثها في إطار من الخيال العالمي والفانتازيا حول إختراع الهولوجرام الذي يستدعى الأرواح التي قد توفت.