"خليك فخور بنفسك".. مي كساب تدعم رامي جمال





وقامت مي بكتابه تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر"، قالت خلالها: "‏‎رامى جمال قوي موهوب شريف محترم خليك فخور بنفسك وبفنك بنحبك في كل حالاتك".



إعلان رامي جمال إصابته بالمرض

وقد أعلن الفنان رامي جمال، عن إصابته بمرض البهاق، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووضع محبيه أمام أمرين وهم:" أن يقوم باعتزال الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بذلك المرض"، وفور كتابة رامي تلك الكلمات، قام محبيه بالتعليق على ما كتبه، وأعربوا له أنهم يرغبون في استمراره للغناء، وتمنوا له بالشفاء العاجل.



أحدث ألبومات رامي جمال

وفى سياق مختلف، يستعد رامي لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون فى ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم أحمد المالكي، و تامر حسين، كما يقدم ديو غنائى مع زوجته ناريمان.



وعلي سياق أخر يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي كساب فيلم " الطيب والشرس واللعوب "تدور أحداث فيلم " الطيب والشرس واللعوب" حول تقديم فيلم عن الكائنات الفضائية في إطار كوميدي.



شارك في بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.







حرصت الفنانة مي كساب، على مساندة ودعم الفنان رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.