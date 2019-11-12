شاهد.. خالد سليم يفاجئ الجمهور بفقدان وزنه (صور)





رأي الجمهور في فقدانه لوزنه



آخر أعماله







نشر المطرب خالد سليم، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضع لها للمصور الفوتوغرافي خالد حمدي.وظهر في مجموعة الصور الذي قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فاقدًا للوزن بشكل ملحوظ.والصور التي نشرها خالد سليم من حوار له أجراه مع مجلة الإذاعة والتليفزيون في العدد الأسبوعي لها.وتداول رواد السوشيال ميديا صور المطرب خالد سليم، معبرين عن اعجابهم الشديد به بعد فقد وزنه الشديد.جدير بالذكر أنه يعرض للفنان خالد سليم مسلسل "بلا دليل" الذي يشارك فيه كأحد أبطاله وهو من بطولة درة، نيقولا معوض، محمد لطفي، ديانا هشام، إسلام جمال، عمر الشناوي، أشرف زكي، تأليف إنجي علاء، ومن إنتاج شركة سينرجي، إخراج منال الصيفي، ويعرض حاليًا على شاشة سي بي سي.