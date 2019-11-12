Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنايني وصبحي مشجعون درجة ثالثة (صورة)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
Advertisements
وزير الرياضة والجنايني وشوقي غريب
وزير الرياضة والجنايني وشوقي غريب
السيد علي
Advertisements
إنتشرت صورة مساء أمس الإثنين، لمسؤولي الرياضة المصرية توضح مدي فرحتهم عقب تسجيل أحمد ياسر ريان، هدف الفوز خلال مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الغاني في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقيه للناشئين تحت 23 عام والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، على استاد السلام والقاهرة الدولي. 

وظهر في الصورة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة، بإدارة شؤون اتحاد الكرة في حالة فرح عارم، عقب فوز المنتخب المصري في مباراته الدرامية، التي إنتهت أمس بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2. 

وفي نفس السياق، حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، علي النزول الي أرض ملعب استاد القاهرة، من اجل تهنئة المنتخب الاوليمبي بعد تأهله إلي دور الاربعة بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاماً ، المقامة في القاهرة حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.

وإصطحب صبحي والجنايني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري، وتوجهوا إلى الجمهور من أجل تحيتهم علي مؤازرة الفراعنة طوال احداث اللقاء.
ونجح المنتخب المصري نجح في تغيير النتيجة عقب قلب تأخره بهدفين مقابل هدف، إلي فوز بثلاثة أهداف، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ويضمن صعوده إلي الدور التالى، بغض النظر عن نتيجته أمام منتخب الكاميرون.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

للناشئين كرة القدم كاس امم افريقيا تحت 23 عاما كأس العالم كأس الأمم الإفريقية عمرو الجنايني المنتخب الأوليمبي الدوري المصري عمرو الجنايني الدوري المصري الأولمبياد

أخبار تهمك

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

غدًا.. وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد

وزير الرياضة يدعم المنتخب الوطني أمام سوازيلاند

مدرب المنتخب يتسبب في أزمة للأندية قبل انطلاق الدوري

محمد شوقي يقترب من التصعيد للمنتخب الأول وترك المنتخب الأولمبي

البدري يستدعي جميع المحترفين لمعسكر المنتخب في أكتوبر

سر اعتذار محمد فضل عن الاشراف على المنتخب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status