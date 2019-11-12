"توأم الروح الحقيقي مرآة لك".. ياسمين كساب توجه رسالة لجمهورها (صورة)

















نشرت الفنانة الشابة ياسمين كساب، رسالة إلى جمهورها عن تآلف الروح، وبأن القدر سيقوده إلى الإنسان توأم روحه.وكتبت ياسمين كساب، في رسالتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، : "يقال أن الأرواح جنود مجندة...ما تعارف منها أئتلف... وما تنافر منها اختلف... إن الله سبحانه خلق لكل روح روح أخرى تماثلها وتقابلها تسعد بلقائها وتشقى بفراقها..فالحب الروحي هو حالة من التكامل والتوافق".وأستكملت: "توأم الروح موجود...وليس عليك البحث عنه...القدر سيقوده إليك...كل ماعليك فعله هو أن تكون مستعدًا لاستقباله بقلب مفتوح وعقل مستنير...لأنه سيعبر كل الحدود المتعارف عليها للقاء أو ما نقول عنه جدران عازلة... لن تتكلف معه بالحوار ولن تتجمل أمامه ولن تضغط على نفسك لأجل إرضائه...هو صوت ضميرك".وأضافت ياسمين كساب في رسالتها:" ستفكرون بنفس الطريقة وتتفقون على أمور كثيرة دون الحاجة إلى النقاش... سيرفعك هذا الشّخص إلى مستوى روحي وفكري عميق...وسيجعلك شخصًا أفضل... سيعلمك شيئًا جديدًا..سيكسر حاجز الأنا لديك..سيكون مرآتك الّتي تبصر أخطائك وعيوبك...ستمرون بإختبارات كثيرة لاستحقاق كفاءة هذه العلاقة".وأشارت أن توأم الروح الحقيقي هو مرآة لك قائلة: "وإن استطعتم النجاح في الإختبار سترتقي معه إلى علاقة روحيّة وهي أسمى أنواع العلاقات على الإطلاق...‏لأن توأم الروح الحقيقي مرآة لك....إنّه من يُريك كل ما يشدّك للوراء...إنه من يسمع صوت قلبك...ويتقن قراءة عينيك...هو من يسمو بروحك للسماء....هو من يُبصرك بنفسك ويعلمك بأسرار تجهلها أنت عن نفسك...هو على الأرجح أهم شخص ستلتقي به...لأنّه سيهدمُ أسوارك ويعصف بك بقوة لطيفة لتغير حياتك... قناعاتك...أولوياتك... وتتوحدا بروح واحدة".