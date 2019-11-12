Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيفاء وهبي تؤجل إطلاق "أشباح أوروبا" لسببين!

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي تأجيل إطلاق فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في القاهرة وبيروت، لسببسن الأول الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر.

فيما يتعلق السبب الثاني باعتذار النجم السوري معتصم النهار عن الحضور بسبب انشغاله بتصوير مسلسل آخر.

قصة الفيلم
قصة فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي، والتي تدور حول امرأة وزوجها يعانان الفقر ويضطران السفر من القاهرة إلي الإسكندرية، للحصول علي المال الكافي لأولادهما "الستة تواءم"، ثم يعمل الزوج بالإسكندرية ولكن دون جدوى فيضطر إلي بيع ثلاثة من أطفالهما.

مما يشعل غضب زوجته التي قررت السفر إلي الخارج، وبعد فترة يشعر الزوج بالندم الشديد على ما فعله حيث سافر إلي زوجته والثلاث أطفال، ويكبر الثلاثة أخوات وهم النجمة هيفاء وهبي، والنجم أحمد الفيشاوي، والنجم مصطفي خاطر، ويعمل الثلاثة سويا لدى أحدى كبار العصابات، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما وصتهم والدتهم بالبحث عن باقي أخواتهم الذين تم بيعهم في مصر.

وكل ما يشغلهم والذي يعتبر المحور الأساسي للفيلم هو بحث هيفاء، والفيشاوي، ومصطفي خاطر، عن "عقد أثري" ولهذا كان عنوان الفيلم في البداية "عقدة الخواجة".

استعدادات خاصة
خضعت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ عدة شهور لتدريبات بدنية شاقة، منها الملاكمة، وذلك علي هامش استعداداتها لدورها في فيلم "أشباح أوروبا" حيث بالفعل قامت حتي الآن هيفا، ببعض من مشاهدها التي تتطلب الأكشن، ولم تستعين بـ"دوبلير" وذلك بناء علي رغبتها الشخصية.

فريق العمل
فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

أبطال الفيلم
ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار، وعدد من ضيوف الشرف.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي الفجر الفني اشباح أوروبا

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status