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عاجل.. يوفنتوس يجهز بديل رونالدو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:58 ص
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رونالدو
رونالدو
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى يوفنتوس الإيطالى يجهز عرض بقيمة 65 مليون يورو لضم مهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق تحسبا لرحيل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية بعد أزماته الأخيرة مع ماوريسيو ساري المدرب الإيطالى لليوفي.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادى يوفنتوس الإيطالى يجهز عرض بقيمة 65 مليون يورو لضم مهاجم سالزبورج النمساوى هالاند والمتألق خلال الفترة الماضية مع فريق ببطولة دوري أبطال أوروبا مما جعل جميع الأندية الأوروبية تتابعه وبقوة ".

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن صفقة هالاند بالنسبة للسيدة العجوز ستكون صعبة للغاية بسبب رغبة كل من ريال مدريد الإسبانى وليفربول وبرشلونة الإسبانى في التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم.

وكان أمس مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو قام بالإعتراض علي مدربه ماوريسيو ساري بعد تغييره بعد 55 دقيقة ونزول باولو ديبالا بمباراة يوفنتوس وميلان والتى انتهت بهدف لليوفي تصدر به جدول الدوري بأقدام ديبالا.

أزمة رونالدو وساري 

وبدأت الأزمة باستبدال النجم البرتغالي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، الأمر الذي جعل الدون يستشيط غضبًا من التبديل، ليخرج من الملعب غاضبًا متجها إلى غرف خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء.

ولم تكن هذه الواقعة الاولى بينهما، حيث تكررت الواقعة في مباراة يوفنتوس ولوكموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، عندما أخرج ساري رونالدو من المباراة، ليبدي اللاعب غضبه من المدرب بعدم مصافحته.

وعلق ساري على غضب رونالدو قائلاً: "رونالدو يعاني من مشكلة في الركبة حاول علاجها دون اللجوء للغياب عن مباريات".

وتابع تصريحاته قائلاً: ”تعرض رونالدو لكدمة في الركبة خلال التدريب قبل شهر تؤثر عليه حتى الآن، وعندما يتدرب بقوة ويخوض مباريات يشعر ببعض الألم.

واختتم حديثه قائلا": رونالدو لا يستطيع التدرب بقوة كبيرة ويواجه صعوبات في ركل الكرة، فهو يعانى أيضًا من مشاكل في الفخذ وربلة الساق".

ويذكر أن يوفنتوس تمكن من حسم قمة ميلان لصالحه بهدف نظيفه، سجله الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77 من عمر المباراة.


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