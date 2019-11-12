عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض أسعار بعض السلع التي يتم صرفها ضمن المقررات التموينية، وعلى رأسها السكر، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من الشهر المقبل.





ووفق قرار الوزير، فإن أسعار السلع التي تم تخفيضها جاءت كالأتي:

بيع كيلو السكر ـبـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه.

بيع عبوة الزيت الخليط بـ17 جنيها بدلا من 19 جنيهًا.

بيع كيلو الأرز بـ8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

بيع كيلو الدقيق المعبأ بـ6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

كما قرر الوزير إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.





من جانبها، خاطبت هيئة السلع التموينية قطاع الرقابة والوزيع بوزارة التموين بالأسعار الجديدة.