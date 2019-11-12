تعرف على أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12-11-2019

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في عدد من البنوك 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.





وترصد لكم بوابة الفجر، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في أهم البنوك المصرية وهي كالأتي:





سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع .





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





على المستوى العالمي، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1039 دولار، وهبط أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 109.02 ين، كما تراجع بنحو 0.6 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني ليسجل 1.2858دولار. بينما هبط المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.174





الجدير بالذكر أن أسعار الدولار انخفضت بنحو 16% خلال عام 2019، وفي شهر أكتوبر فقط فقدت حوالي 2.5%، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.