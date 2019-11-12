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رمضان صبحي يقتنص رقماً قياسياً بعد تألقه أمام غانا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:20 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
السيد علي
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استطاع رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأوليمبي ولاعب النادي الأهلي، تدوين رقماً قياسياً جديداً له بعد تسجيلة هدفاً في شباك غانا أمس الإثنين.

وقاد صبحي المنتخب الوطني لتحقيق، فوزاًَ درامياً على نظيره الغاني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتي تحتضنها مصر. 

وبات رمضان صبحي أول لاعب مصري في التاريخ يسجل في نسختين متتاليتين من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام بعد تسجيلة هدفاً في مباراة نيجيريا في بطولة 2015.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط  بعد الفوز على مالي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والفوز في الجولة الثانية على منتخب غانا بثلاثية لهدفين.

وحصد رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الأولمبي وغانا، والتي سجل خلالها، هدف وصنع هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. 

وظهر صبحي بمستوي متميز خلال المواجهتين الأخيرتين رفقة شباب الفراعنة، بأمم إفريقيا للناشئين، والمؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020 باليابان، والمقرر إقماتها منتصف العام المقبل. 
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