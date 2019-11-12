تحذير من "الطائرة القاتلة".. وموعد انخفاض درجات الحرارة.. أبرز أخبار التوك شو يوم الاثنين 11-11-2019

كتب: رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن مباردة لجمع "مليون بطانية" لتدفئة اهالينا في قرى ونجوع مصر، بوجه قبلي وبحري مع اقتراب فصل الشتاء.





عقب النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ بمحافظة القليوبية، على مقتل خفيرين ومواطن برصاص أطلقه مجهول في طوخ بـالقليوبية.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرص لتساقط أمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من جنوب سيناء وشرم الشيخ والطور، مشددًا على أنها أمطار خفيفة على جنوب سيناء وغير مؤثرة، بينما على حلايب وشلاتين تكون غزيرة أحيانًا على بعض الطرق، بينما لا توجد أي فرص لتساقط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية خلال الـ 48 سعاة القادمة.





قال الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، أن الفنان الراحل طلب منه منذ أسبوع أن يحضر له أقاربه في الزقازيق بأي شكل، وأكد له أنه يريد حضورهم إليه، معقبًا: "فعلًا كنت بدور له عليهم"، مشددًا على أن "هيثم" بدأ يشعر بالوحدة والمعاناة منذ وفاة خاله.





وأشار نائب وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر شهدت استقرارًا يتعاظم بداية من عام 2014، وأن وضع مصر أصبح قويًا للانطلاق في مفاوضات أزمة سد النهضة على أرض صلبة.





وأوضح "صابر"، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل، وأن هيئة الأرصاد الجوية تجدد خرائط الأرصاد كل أسبوع.





وأضاف نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يكن يتخيل أن مستوى مستشفى السجن بهذا الوضع، حيث بها أجهزة طبية متقدمة، متابعا: "كل اللي بيقول أن السجناء في مصر عايشين في قهر كدابين".





عقب الإعلامي عمرو أديب، على التعليقات التي أثيرت بشأن توفر الكباب للسجناء داخل سجن طرة، قائلا: "الكباب ده للناس اللي معاهم فلوس، وارحمونا من موضوع الكبابجي".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي، أفرج عن 20 ألف غارم وغارمة، معلقا: "جمال عيد لا يتحدث سوى عن ادعاءات حقوق الإنسان ولم يتحدث عن هؤلاء ولن يتحدث".





وأوضح أن امتلاك طائرات الدرون يمثل قضية أمن قومي وهي ليست لعبة ولكنها طائرة احترافية قادرة على قتل وتتبع أي شخص".