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رغم الرفض.. إدارة باريس سان جيرمان تبحث عن بديل مبابي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:13 ص
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مبابي
مبابي
محمد الصو
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بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحديد عدد من البدائل تحسبا لرحيل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "FourFourTwo"، إن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بدأ في الترتيب للحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، أن ليوناردو سيستغل عدم قدرة جريزمان في التكيف مع البلوجرانا، من أجل الحصول على خدماته عقب مرور عام واحد من بقائه داخل كامب نو.

ويطمح ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع مبابي بناء على رؤية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتدعيم خط هجومه حيث تم رصد حوالي 300 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

كما يسعى كل من يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع المهاجم المتوج رفقة بلاده بكأس العالم مؤخرا، وإن كان الاهتمام الأكبر من ناحية الريدز، والذي يطمح لتعويض المصري محمد صلاح والذي قد يخرج عن آنفيلد بنهاية الموسم الجاري.
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